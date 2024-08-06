Алексей Текслер дал старт работе физкультурно-спортивного комплекса в Нязепетровске

Через пять минут после торжественной части в спортзале стартовали первые состязания — по волейболу

В Нязепетровске состоялось торжественное открытие физкультурно-спортивного комплекса, где смогут заниматься самые разные спортсмены: волейболисты, теннисисты, шахматисты, пловцы. Принял участие в открытии и губернатор Алексей Текслер.

«Поздравляю с открытием по-настоящему долгожданного спортивного объекта. Все мы знаем его судьбу. Я, когда был первый раз в Нязепетровске, дал слово, что обязательно завершим строительство. Приветствую детей, молодых людей, всех, кто — я уверен — с большим удовольствием будет здесь заниматься», — сказал, в частности, глава региона.

Он добавил, что на встрече с ветеранским активом города договорился, что они также будут приходить и заниматься физкультурой в новом ФСК.

В новом ФСК есть детский бассейн, спортзал с различным инвентарем, залы для тенниса, адаптивной физкультуры и занятий на тренажерах. Также ФСК вмещает в себя площадки для бокса, волейбола и баскетбола, мини-футбола и шахмат.

Местная жительница Татьяна привела в новый комплекс своего маленького сынишку. Говорит, что это отличная возможность для физического развития детей.

«Смогут ходить в бассейн, если будет возможность и будет тренер по плаванию, хотелось бы туда. А если нет, то, может быть, в легкую атлетику».

Добавим, через пять минут после торжественной части в спортзале стартовали первые состязания — по волейболу.

А Алексей Текслер расписался в книге почетных гостей ФСК. Его запись — первая.