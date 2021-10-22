В Челябинской области на 30% вырос пассажиропоток общественного транспорта

Показатель начал увеличиваться в марте

С января по август 2021 года в Челябинской области количество пассажиров, перевезенных в общественном транспорте, увеличилось до 58,3 млн человек. К аналогичному периоду 2020 года рост составил 30,2%. Данные сообщает Челябинскстат.

В текущем году показатель начал увеличиваться с марта. Тогда относительно марта 2020 года общественным транспортом воспользовались на 3,4% больше южноуральцев. Наибольший объем перевозок пришелся на июнь 2021 года — 8,1 млн человек.





Пассажирооборот (количество пассажиров, умноженное на расстояние перевозок) за первые восемь месяцев текущего года вырос на 39,3% по сравнению с тем же периодом 2020-го и составил 972,2 млн пассажиров на километр. Максимума показатель достиг в июле — 135,9 млн пассажиров на километр.

В первом полугодии объем перевозок грузов автомобильным транспортом составил 13,6 млн тонн, увеличившись к прошлому году на 17,3%. Грузооборот составил 1,5 млрд тонн на километр. Это на 11% меньше, чем за шесть месяцев 2020 года.

Отметим, в настоящее время в Челябинской области реализуется транспортная реформа, обновляются автопарки: в Миасс поступили четыре новых троллейбуса, в Златоусте начали работу девять низкопольных автобусов, туда же прибыли новые трамвайные вагоны. В Челябинске на линию вышли восемь новых трамваев. Также до конца текущего года в Челябинск доставят 157 газомоторных автобусов.

Кроме того, в нескольких муниципалитетах региона планируют перейти на бескондукторный вариант проезда. В автобусах и трамваях уже начали устанавливать валидаторы.