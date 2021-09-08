В Миасс прибыли новые троллейбусы

Новые транспортные средства оснащены кондиционерами и Wi-Fi-роутерами

В Миасс поступили новые троллейбусы: два из них прибыли еще в конце августа, два — в среду ночью. Новый общественный транспорт выйдет на линии после обкатки к середине сентября. В областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что новые низкопольные троллейбусы оснащены для удобства пассажиров Wi-Fi-роутерами и портами для зарядки мобильных устройств.

Пока же новые троллейбусы ждет обкатка. 13 сентября выйдут на линию первые два новичка, 15 сентября за ними отправятся два последующих. Транспорт уже прошел брендирование и техническое обслуживание.

«Новые транспортные средства — низкопольные, оборудованные аппарелью и площадкой для размещения детских и инвалидных колясок. Они оснащены кондиционерами, Wi-Fi-роутерами и кнопками адресного открывания дверей, также в салонах установлены порты для зарядки мобильных устройств», — сообщает пресс-служба регионального Миндора.

На этой неделе в Златоуст поступили новые трамваи. Их современный дизайн и комфорт уже успели оценить горожане, в том числе и мэр Максим Пекарский. А в Челябинске на линию вышли уже восемь новых трамваев.