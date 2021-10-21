Прокуратура организовала проверку после смерти рабочего под завалами обрушившегося здания в Троицке

Специалисты выясняют, кому принадлежал участок

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту произошедшего несчастного случая при обрушении здания в Троицке. ЧП произошло сегодня, 21 октября. По данным ведомства, рабочий, который погиб на стройке, не был россиянином. Возбуждено уголовное дело. Теперь предстоит выяснить, кто организовал стройку.

Напомним, сегодня в Троицке обрушилось строящееся здание. Рабочий, который в это время был на крыше, упал и остался под завалами. Его тело извлекли спасатели. Теперь прокуратура области организовала проверку проведения строительных работ.

Известно, что строители работали по устному договору с физическим лицом, смертельные травмы получил иностранный гражданин.

«На место происшествия выехал и. о. прокурора г. Троицка Дмитрий Виноградов для координации деятельности оперативных служб. Прокуратурой г. Троицка будет проверено соблюдение градостроительного законодательства при возведении нежилого здания на участке, принадлежащем физическому лицу», — прокомментировала пресс-служба региональной прокуратуры.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного территориальным отделом СК.