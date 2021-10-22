Челябинская область вошла в число регионов с высоким качеством управления финансами

Минфин РФ оценил работу областного правительства

В сентябре текущего года Челябинская область вошла в число регионов России с надлежащим качеством управления финансами за 2020 год. В настоящий момент Минфин РФ пересмотрел результаты оценки и вернул Челябинской области статус региона с высоким качеством управления. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Челябинской области.

«Регионы всегда могли познакомиться с предварительными результатами оценки и, в случае необходимости, уточнить свои позиции. Обычно это происходило в рабочем порядке, уже после публиковались окончательные результаты», — рассказал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

По результатам ежегодного мониторинга, проводимого министерством финансов России с 2009 года, регионы делятся на три группы — с высоким, надлежащим и низким качеством управления финансами. По итогам 2020 года в первой группе оказалось 24 субъекта, в том числе и Челябинская область, во второй группе — 45, а в третьей — 16.

«Конечно, для нас важно сохранять высокие показатели качества финансового менеджмента. Мы дорожим этим статусом и прекрасно понимаем, на какие оценки можем претендовать по итогам очередного финансового года. Поэтому оперативно сообщили Минфину России, по каким показателям есть вопросы, привели свои аргументы. В итоге мы и еще Ивановская область, судя по новым данным, перешли из второй группы с надлежащим качеством управления финансами в первую», — говорит Андрей Пшеницын.

Оценку проводят по семи направлениям: планирование, исполнение бюджета, управление госдолгом, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, управление госсобственностью и оказание госуслуг, степень прозрачности бюджетного процесса, выполнение социальных указов президента.

Кроме того, агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА(RU), прогноз «Стабильный». По оценке аналитиков, регион имеет низкую долговую нагрузку и незначительную потребность бюджета в финансировании капитальных расходов.