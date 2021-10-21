На ЧМК полностью ликвидировали источники выбросов бензола, фенола, нафталина, сероводорода

«Мечел» показал, как реализуются экологические мероприятия по проекту «Чистый воздух»

Челябинский металлургический комбинат и завод «Мечел-Кокс» (входят в Группу «Мечел») посетила делегация во главе с руководителем проектного офиса «Чистый воздух» Максимом Корольковым. Гости ознакомились с производством и выполнением экологической программы, сообщает пресс-служба комбината.

Делегация посетила цеха улавливания № 1 и № 2 завода «Мечел-Кокс», где ранее обновили бензольные отделения. В ходе их модернизации запущена система закрытого цикла охлаждения коксового газа, которая позволила полностью ликвидировать значимые источники выбросов бензола, фенола, нафталина, сероводорода.

Также гостям показали работу коксовой батареи № 8 завода «Мечел-Кокс», которую обновили в 2020 году. Здесь применили системы газоотводящих стояков и бездымной загрузки угля, что позволило значительно снизить выбросы загрязняющих веществ.

Следующей точкой экскурсии стал кислородно-конвертерный цех ЧМК. Здесь в 2020 году модернизировали конвертер № 1 — внедрили трехступенчатую систему газоочистки, которая позволяет свести к минимуму выбросы в атмосферу, образующиеся в процессе выплавки стали.

«На комбинате проводится системная работа по снижению воздействия на окружающую среду. Реализация экомероприятий проходит в соответствии с экологическими соглашениями, подписанными с губернатором Алексеем Текслером», — рассказал директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.

Гости также посетили рельсобалочный стан (УРБС), который оснащен оборотной системой водоснабжения. Сейчас на УРБС идет работа по снижению потребления газа печами.