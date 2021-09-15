В Челябинск прибыла первая партия новых экологичных автобусов

Глава региона высоко оценил качество новых транспортных средств

Сегодня, 15 сентября, Алексей Текслер лично осмотрел поступившую в регион первую партию современных и экологичных автобусов, которые регион получил в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

Глава региона высоко оценил качество новых для Челябинска экологичных автобусов марок «Волгабас» и ЛиАЗ. Все они используют природный газ в качестве моторного топлива.

В южноуральской столице готовы выйти в рейс 15 новых автобусов — 10 «Волгабасов» и 5 ЛиАЗов. Всего до конца года в регион поступят еще 142 транспортных средства.

Алексей Текслер напомнил, что Челябинская область стала первым регионом, который по программе «Чистый воздух» получил средства на обновление автопарка. Это было непросто, но теперь жители будут ездить на современных и экологичных автобусах. Как сообщил глава региона, до конца октября все транспортные средства прибудут в Челябинск.

«В рамках федерального проекта в регион было выделено более 2 млрд рублей, в том числе на приобретение 157 экологичных автобусов на чистом газомоторном топливе. Мы сейчас активно занимаемся обновлением общественного транспорта, и уверен, что эти красивые, современные и экологичные автобусы жители Челябинска по достоинству оценят», — отметил губернатор.

Глава региона внимательно осмотрел новые автобусы: от удобства кресел до того, насколько обеспечен доступ в салон маломобильным пассажирам.

Новая партия автобусов, по словам регионального министра дорожного хозяйства и транспорта Сергея Нечаева, выйдет на улицы города уже на следующей неделе. В основном они будут курсировать по действующему маршруту № 64.

«Работа по обновлению городского общественного транспорта в Челябинске не прекращается. Разработана глобальная программа, согласно которой мы существенно изменим всю систему пассажироперевозок в городе. До конца года к нам поступят 30 новых трамваев, в следующем году ожидаем 40 современных троллейбусов», — добавил Сергей Нечаев.