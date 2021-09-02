В Златоусте вышли в первый рейс 9 новых низкопольных автобусов

Восемь из них будут перевозить жителей города, один будет обслуживать пригородные направления

В Златоусте в среду, 1 сентября, запустили девять новых низкопольных автобусов. Восемь МАЗов запустят на городских маршрутах. Еще один будет обслуживать пригородные направления и свяжет город с селом Куваши, Тайнаком и Центральным, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Комфортные и современные автобусы приобрели при поддержке губернатора Алексея Текслера, также вложены средства из бюджета города.

«Вместе с другими пассажирами съездил на новом автобусе в поселок Центральный. Путь не близкий, но было довольно удобно. Надеюсь, у вас останутся такие же впечатления, жду ваших отзывов!» — прокомментировал запуск новых автобусов глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Миассе вышли в рейс новые московские троллейбусы. В Челябинске 30 августа вышли на рейс новые трамваи, собранные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.