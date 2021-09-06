В Златоуст прибыли новые трамваи

Транспорт с современным дизайном и комфортным салоном появится на улицах на следующей неделе

Златоуст продолжает обновлять городской пассажирский транспорт. Ночью 6 сентября из Ижевска в город прибыли новые трамвайные вагоны. Глава Златоустовского округа Максим Пекарский на своей официальной странице «Вконтакте» рассказал, что новые вагоны отличаются современным дизайном кузова, комфортным салоном и плавным ходом.



Новые два трамвая готовят к тестовому 50-километровому прокату. До этого, 1 сентября, в городе уже начали работу 9 новых низкопольных автобусов.

«Они надежные и энергосберегающие. Вагоны прибыли из Ижевска сегодня ночью, впереди — приемка и тестовая 50- километровая обкатка. Трамваи приобретены при поддержке губернатора Алексея Текслера, финансирование выделено из областного бюджета. До конца года в Златоуст прибудут ещё три ижевских трамвая», — сообщил Максим Пекарский.

Напомним, что ранее в Челябинске тоже появились новые трамваи, 8 из них уже вышли на первый рейс.

