В Челябинске новые трамваи вышли на линию

Одним из первых пассажиров стал Алексей Текслер

Сегодня, 30 августа, по Челябинску впервые проехали новые трамваи, собранные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Губернатор Алексей Текслер посетил трамвайное депо № 1, где пообщался с ответственными за вывод техники в первый рейс сотрудниками и сам в роли пассажира прокатился в одном из вагонов.

В Челябинске до конца этого года появится 30 новых трамваев, восемь из них уже готовы и сегодня вышли в первый рейс. Еще два вагона находятся в цехе, они выйдут на линию первого сентября.

Для ускорения процесса вывода вагонов в рейс ремонтный цех дооснастили оборудованием и провели ремонт, наняли и обучили новых специалистов, а также совершили не один ночной выезд, позволяющий проверить трамвай в реальных условиях, но без пассажиров.

«Наш город достоин получать трамваи быстрее всех, учитывая его потенциал и наличие вагоностроительного завода», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

Для комфорта пассажиров в новых трамваях установлена система климат-контроля, USB-разъемы, а корпус машины изготовлен из новых антикоррозийных пожаростойких материалов. Вагон удалось сделать более энергоэффективным: он потребляет меньше энергии, чем потребляли его предшественники.

Губернатор Челябинской области, прежде чем пройти в новый вагон, пообщался с работниками депо. В ходе разговора Алексей Текслер отметил, что в планах сейчас создание новой трамвайной линии по Университетской Набережной. Ее длина — почти пять километров. Причина — комплексный подход: создать условия для комфортной поездки не получится заменой одного лишь состава, важно приводить в порядок полотно и контактную сеть, мотивировать сотрудников.

«Я говорил с руководством депо и поставил задачу поднять зарплату всем сотрудникам, в первую очередь вагоновожатым. Считаю, что с повышением качества обслуживания в общественном транспорте нужно повышать и зарплату. Хочу, чтобы довели ее до средней в регионе, так что будет существенный рост», — рассказал губернатор.

В первый рейс вагон отправился по-настоящему, с соблюдением правил: проезд оплатили все пассажиры, в том числе Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова. Градоначальница поделилась, что давно не ездила в трамваях, — последний раз в то время, когда была исполняющей обязанности мэра, — а сейчас даже поностальгировала.

«Трамвайная инфраструктура с советских времен серьезной модернизации не видела, сейчас мы нацелены полностью поменять инфраструктуру. Более того, в течение нескольких лет мы обновим вообще все трамваи в городе. Цель — превратить электротранспорт в самый доступный. Про метротрамвай не забываем, этот проект будем реализовывать параллельно», — подчеркнул Алексей Текслер в завершение встречи.

Напомним, корреспондент ИА «Первое областное» присутствовал при обкатке новых трамваев. Читайте наш материал, в котором подробно описаны характеристики транспортного средства.