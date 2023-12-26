В аэропорту Челябинска самолет уперся в сугроб

Судно очистили от снега и отбуксировали на стоянку

На челябинском аэродроме самолет SU1532 авиакомпании «Аэрофлот», прилетевший из Москвы, уперся в сугроб. Как сообщил ИА «Первое областное» первый заместитель генерального директора аэропорта «Курчатов» Александр Чугунов, судно очистили от снега и отбуксировали на стоянку.



«При приземлении после освобождения взлетно-посадочной полосы при рулении по магистральной рулежной дорожке экипаж проехал поворот на перрон и оказался на закрытом нерасчищенном участке магистральной рулежной дорожки. Экипаж запросил буксировку, так как самостоятельно не смог заехать на стоянку. Воздушное судно никаких повреждений не получило и дальше вылетело в Шереметьево», — прокомментировал Александр Чугунов.

В пресс-службе «Аэрофлота» РБК озвучили, что аэропорт «не обеспечил достаточную уборку снега на рулежной дорожке».

«При развороте произошло скольжение самолета, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы. Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб, при этом пределы рулежной дорожки не покинуло», — сказали изданию.

Борт после осмотра вылетел обратно в Москву.

Инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.

«Транспортная прокуратура даст оценку инциденту в аэропорту Челябинска. Обеспечение безопасности полетов, а также содержание и надлежащая эксплуатация взлетно-посадочной полосы находится на контроле транспортной прокуратуры», — сказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сегодня утром из-за сильного снегопада Челябинск встал в 10-бальных пробках. Заторы образовались на междугородних трассах. Несколько человек спасатели эвакуировали из застрявших в снегу автомобилей. На дороги вывели дополнительные экипажи ДПС. Аэропорт Челябинска «Курчатов» работает в штатном режиме, однако там задерживается вылет шести рейсов. По прогнозам, снежная буря может задержаться в Челябинской области на два-три дня.

