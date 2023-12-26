В Челябинской области отменили часть междугородних автобусных рейсов из‑за сильных снегопадов

Рассказываем, куда не едет транспорт

Сегодня, 26 декабря, в Челябинской области отменили междугородние автобусные рейсы в ряд городов региона, а также в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

«До 14:00 26 декабря отменены междугородние рейсы в Бреды, Чесму, Южноуральск, Магнитогорск, Степное, а также международный рейс в Казахстан», — уточнили в ведомстве.

Напомним, до 14:00 сегодняшнего дня ограничено движение транспорта по нескольким автодорогам, в том числе Южноуральск — Магнитогорск, Фершампенуаз — Париж — Джабык, Карталы — Анненское, Татищево — Кужебаевский — Париж, и некоторым другим.

Водителей настоятельно просят не выезжать сегодня на трассы.

По данным синоптиков, через территорию Челябинской области проходит южный циклон. По предварительным данным, он задержится на два-три дня, затем осадки должны ослабеть.