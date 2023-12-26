На дороги Челябинской области из‑за метели вывели дополнительные экипажи ДПС

Южноуральцев просят воздержаться от дальних поездок

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Сегодня, 26 декабря, на дороги Челябинской области в связи с погодными условиями выведено 27 дополнительных экипажей ДПС, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Министерство дорожного хозяйства и транспорта вводит ограничения движения до 14:00 на следующих участках:

Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды;

Кизильское — Бреды — Мариинский — граница с Республикой Казахстан;

Бреды — Синий Шихан;

Фершампенуаз — Париж — Джабык;

Южноуральск — Магнитогорск;

Татищево — Кужебаевский — Париж;

Карталы — Анненское;

Троицк — Степное Пластовского муниципального района;

Троицк — Октябрьское Октябрьского муниципального района.

На юге области сегодня особенно сильная метель, сотрудники Госавтоинспекции просят воздержаться от поездок. Если такой возможности нет, то водителям необходимо взять в дорогу теплые вещи, буксировочный трос, лопату и горячий чай.

Ночью автомобиль с водителем и двумя пассажирами оказался под сугробами между поселками в Нагайбакском районе.