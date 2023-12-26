Сегодня, 26 декабря, на дороги Челябинской области в связи с погодными условиями выведено 27 дополнительных экипажей ДПС, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Министерство дорожного хозяйства и транспорта вводит ограничения движения до 14:00 на следующих участках:
- Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды;
- Кизильское — Бреды — Мариинский — граница с Республикой Казахстан;
- Бреды — Синий Шихан;
- Фершампенуаз — Париж — Джабык;
- Южноуральск — Магнитогорск;
- Татищево — Кужебаевский — Париж;
- Карталы — Анненское;
- Троицк — Степное Пластовского муниципального района;
- Троицк — Октябрьское Октябрьского муниципального района.
На юге области сегодня особенно сильная метель, сотрудники Госавтоинспекции просят воздержаться от поездок. Если такой возможности нет, то водителям необходимо взять в дорогу теплые вещи, буксировочный трос, лопату и горячий чай.
Ночью автомобиль с водителем и двумя пассажирами оказался под сугробами между поселками в Нагайбакском районе.