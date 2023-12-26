Сегодня, 26 декабря, на дороги Челябинской области в связи с погодными условиями выведено 27 дополнительных экипажей ДПС, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Министерство дорожного хозяйства и транспорта вводит ограничения движения до 14:00 на следующих участках:

  • Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды;
  • Кизильское — Бреды — Мариинский — граница с Республикой Казахстан;
  • Бреды — Синий Шихан;
  • Фершампенуаз — Париж — Джабык;
  • Южноуральск — Магнитогорск;
  • Татищево — Кужебаевский — Париж;
  • Карталы — Анненское;
  • Троицк — Степное Пластовского муниципального района;
  • Троицк — Октябрьское Октябрьского муниципального района.

На юге области сегодня особенно сильная метель, сотрудники Госавтоинспекции просят воздержаться от поездок. Если такой возможности нет, то водителям необходимо взять в дорогу теплые вещи, буксировочный трос, лопату и горячий чай.

Ночью автомобиль с водителем и двумя пассажирами оказался под сугробами между поселками в Нагайбакском районе.