Снегопады в Челябинской области могут задержаться на два‑три дня

На Южный Урал пришел морской циклон

Снежная буря, накрывшая сегодня Челябинскую область, связана с южным циклоном. Такие атмосферные вихри обычно приносят с собой относительно теплый воздух и много влаги, но занимают небольшую площадь, поэтому задерживаются ненадолго — на два-три дня. Но если циклонов несколько и они идут друг за другом, то снегопады могут продолжаться и неделю. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказала челябинский климатолог Екатерина Пестрякова.

Южные циклоны формируются над Средиземным, Черным или Каспийским морем. Там они насыщаются огромным количеством влаги — 27—37 килограммов на кубический метр! До Урала такие воздушные массы добираются редко, но если такое случается, то это всегда очень яркое, запоминающееся событие. Густой и продолжительный снегопад, эпичная метель и температура около ноля градусов или чуть ниже — их отличительная черта. Ни с чем другим их не спутаешь.

Ранее в интервью ИА «Первое областное» Екатерина Пестрякова предсказывала снегопады на Южном Урале за несколько дней до Нового года. Но, по ее прогнозу, их должны были принести западные циклоны с европейской части России. Если бы это случилось, то снега было бы заметно меньше — основная его масса выпала бы на западном склоне Уральского хребта.

По мнению собеседницы агентства, такие метели, как сегодня, очень полезны для природы, хоть и доставляют неудобства людям. Благодаря большому количеству осадков истощенная многолетней засухой земля сможет накопить влаги к следующему лету, а озера наполнятся водой.