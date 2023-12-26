В аэропорту Челябинска задерживается вылет шести бортов, один рейс отменен

Сбой в расписании совпал с накрывшей регион метелью

В челябинском международном аэропорту «Курчатов» задерживается вылет шести самолетов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. С опозданием прибывают три рейса из Москвы и Душанбе. Кроме того, отменен вылет в турецкую Анталью, запланированный на 20:30. Об этом сообщает онлайн-табло на сайте авиапредприятия.

В настоящее время задерживается вылет следующих рейсов:

ДР324 Челябинск — Сочи (по расписанию — 05:20, расчетное — 11:00);

ДР414 Челябинск — Москва (по расписанию — 05:30, расчетное — 11:00);

ДР550 Челябинск — Санкт-Петербург (по расписанию — 05:40, расчетное — 11:00);

ДР6568 Челябинск — Москва (по расписанию — 06:25, расчетное — 11:00);

СУ1421 Челябинск — Москва (по расписанию — 12:45, расчетное — 17:20);

СУ 1425 Челябинск — Москва (по расписанию — 16:35, расчетное — 17:25).

Отменен рейс WZ1277 в Анталью, который был запланирован на 20:30.

Задерживается прибытие рейсов:

U6 2812 Душанбе — Челябинск (по расписанию —11:35, расчетное — 12:45);

СУ1420 Москва — Челябинск (по расписанию — 11:45, расчетное — 16:10);

СУ 1424 Москва — Челябинск (по расписанию — 15:35, расчетное — 16:40).

Ранее ИА «Первое областное» писало о задержке в Челябинске четырех рейсов. Пресс-служба аэропорта сообщала, что предприятие работает в штатном режиме. Сбой в расписании объяснили решением авиакомпании.

Сегодняшнее утро началось с 10-балльных пробок в Челябинске и заторов на междугородних трассах из-за метели. Несколько человек спасатели эвакуировали из застрявших в снегу автомобилей. На дороги вывели дополнительные экипажи ДПС.

По прогнозам, снежная буря может задержаться в Челябинской области на два-три дня.