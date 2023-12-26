В челябинском международном аэропорту «Курчатов» задерживается вылет шести самолетов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. С опозданием прибывают три рейса из Москвы и Душанбе. Кроме того, отменен вылет в турецкую Анталью, запланированный на 20:30. Об этом сообщает онлайн-табло на сайте авиапредприятия.
В настоящее время задерживается вылет следующих рейсов:
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ДР324 Челябинск — Сочи (по расписанию — 05:20, расчетное — 11:00);
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ДР414 Челябинск — Москва (по расписанию — 05:30, расчетное — 11:00);
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ДР550 Челябинск — Санкт-Петербург (по расписанию — 05:40, расчетное — 11:00);
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ДР6568 Челябинск — Москва (по расписанию — 06:25, расчетное — 11:00);
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СУ1421 Челябинск — Москва (по расписанию — 12:45, расчетное — 17:20);
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СУ 1425 Челябинск — Москва (по расписанию — 16:35, расчетное — 17:25).
Отменен рейс WZ1277 в Анталью, который был запланирован на 20:30.
Задерживается прибытие рейсов:
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U6 2812 Душанбе — Челябинск (по расписанию —11:35, расчетное — 12:45);
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СУ1420 Москва — Челябинск (по расписанию — 11:45, расчетное — 16:10);
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СУ 1424 Москва — Челябинск (по расписанию — 15:35, расчетное — 16:40).
Ранее ИА «Первое областное» писало о задержке в Челябинске четырех рейсов. Пресс-служба аэропорта сообщала, что предприятие работает в штатном режиме. Сбой в расписании объяснили решением авиакомпании.
Сегодняшнее утро началось с 10-балльных пробок в Челябинске и заторов на междугородних трассах из-за метели. Несколько человек спасатели эвакуировали из застрявших в снегу автомобилей. На дороги вывели дополнительные экипажи ДПС.
По прогнозам, снежная буря может задержаться в Челябинской области на два-три дня.