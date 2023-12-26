Алексей Текслер поручил вывести на уборку снега в Челябинской области максимальное количество техники

Главам городов и районов нужно сделать упор на очистку дворов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 26 декабря, в своем телеграм-канале сообщил, что в регионе менее чем за сутки выпало 20 сантиметров осадков. Он отметил, что из-за непогоды пешеходы и автомобилисты столкнулись с трудностями, и добавил, что дал ряд поручений ответственным лицам и уборка снега будет продолжаться до полной стабилизации ситуации.

«Поручил дорожным и коммунальным службам вывести на уборку максимально возможное количество техники и людей. На ряде региональных дорог введены временные ограничения, это необходимо для оперативной и своевременной очистки. Еще одно поручение главам муниципалитетов: нужно сделать особый упор на очистку тротуаров, уборку междворовых проездов»,— написал он.

Алексей Текслер призвал южноуральцев с пониманием отнестись к временным трудностям и ограничениям, а также воздержаться от дальних поездок.

В случае происшествий и аварий губернатор призвал обращаться в аварийные службы, а также писать ему в комментарии.

Напомним, телефон диспетчерской службы областного Миндортранса — 8 (351) 237-88-92. Также водители могут обратиться за помощью по телефону 112 или к дежурящим на трассах сотрудникам ГИБДД.

Напомним, до двух часов дня в Челябинской области ограничено движение по некоторым автодорогам на юге области, а также отменены междугородние автобусы. В аэропорту Челябинска задержали вылет и прибытие самолетов.

