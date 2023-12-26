На юге Челябинской области сегодня, 26 декабря, продолжается сильная метель. На утро оказались перекрыты часть дорог. А ночью автомобиль с водителем и двумя пассажирами оказался под сугробами между поселками в Нагайбакском районе. Как сообщили журналисты медиахолдинга «Первый областной», возникла угроза жизни людей.
Легковой автомобиль застрял между поселками Арсинский и Калининский еще вечером 25 декабря.
«Поехавшая на их спасение машина МЧС также застряла. Возникла угроза замерзания людей», — сообщил корреспондент «Первого областного».
Людей вызволили спустя несколько часов. Как прокомментировал глава Нагайбакского района Егор Тимофеев, их отправили для обогрева в местную школу.