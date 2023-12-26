Трех человек в замерзающем автомобиле вызволили из снежного плена на юге Челябинской области

Спасательная операция прошла минувшей ночью

На юге Челябинской области сегодня, 26 декабря, продолжается сильная метель. На утро оказались перекрыты часть дорог. А ночью автомобиль с водителем и двумя пассажирами оказался под сугробами между поселками в Нагайбакском районе. Как сообщили журналисты медиахолдинга «Первый областной», возникла угроза жизни людей.

Легковой автомобиль застрял между поселками Арсинский и Калининский еще вечером 25 декабря.

«Поехавшая на их спасение машина МЧС также застряла. Возникла угроза замерзания людей», — сообщил корреспондент «Первого областного».

Людей вызволили спустя несколько часов. Как прокомментировал глава Нагайбакского района Егор Тимофеев, их отправили для обогрева в местную школу.