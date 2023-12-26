30 автомобилей застряли на трассе под Южноуральском из‑за снегопада

Угрозы жизни для пассажиров и водителей нет

В Челябинской области сбылись предупреждения синоптиков — сегодня на регион обрушилась сильная метель. По данным МЧС России, на дороге Южноуральск — Магнитогорск 30 автомобилей встали в пробке из-за снегопада и плохой видимости. Угрозы жизни нет.

«Поступило сообщение о затруднении движения (30 легковых автомобилей) на дороге Южноуральск — Магнитогорск, 8-й км. На месте находятся силы 33-й пожарно-спасательной части, ГИБДД, организована расчистка дорожного полотна. Угрозы для водителей и пассажиров нет», — пояснили в МЧС России.

Напомним, сегодня на юге региона закрыли движение на дорогах. Водителям настоятельно рекомендуют не выезжать. Все гарнизоны МЧС региона вывели на мониторинг обстановки на дорогах.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта сообщает, что на дорогах регионального значения задействовано 166 единиц техники, от Упрдор «Южный Урал» на дорогах федерального значения задействовано 54 единицы техники.