Пробки на дорогах в Челябинске достигли 10 баллов утром 26 декабря

Движение затрудняют снег и гололед

Сегодня, 26 декабря, утром в Челябинске на дорогах образовались крупные заторы. Пробки оцениваются в максимальные 10 баллов. Движение затруднено во всех районах города, передает ИА «Первое областное».

Автомобили стоят в серьезной пробке на Копейском шоссе, улице Рождественского и автодороге Меридиан. На последней зафиксированы две аварии. Затруднено движение по улицам Дзержинского, Доватора, Блюхера, Воровского, Цвиллинга на пересечении с проспектом Ленина. На проспекте Ленина образовалась большая пробка на участке от улицы Героев Танкограда до улицы Свободы.

Непросто проехать по улицам Первой Пятилетки, Труда. Затруднено движение на нескольких участках Свердловского проспекта, улицы Братьев Кашириных, проспекта Победы и Комсомольского проспекта. Стоят автомобили на улицах Молодогвардейцев, Чайковского, Куйбышева, Профессора Благих, Чичерина. Местами зафиксированы ДТП.

По данным синоптиков, снег в Челябинске сегодня не прекратится.

Цены на такси сегодня утром возросли в два и более раза. Максимальная стоимость поездки по городу составляет более тысячи рублей.