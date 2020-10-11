Сокращение уроков, претензии к подрядчику и перепрофилирование роддома: итоги прошедшей недели в Челябинской области

Сайт «Первый областной» приводит топ-5 самых обсуждаемых событий.

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Эта неделя в Челябинской области выдалась насыщенной. События были как радостными, так и не очень. Сайт «Первый областной» представляет топ-5 самых интересных и обсуждаемых тем прошедшей недели.

Посёлок Магнитка Кусинского района на грани вымирания. Там проживает всего 5 тысяч жителей, и многие из них трудились на местном предприятии. Однако в силу различных обстоятельств штат сотрудников решили сократить, да ещё и в 10 раз. Какое решение видит глава Магнитки?

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на неделе посетил Челябинскую областную научную библиотеку. Осмотрев здание, глава региона резко высказался не только о ремонте библиотеки, но и других объектов, которые ведёт тот же самый подрядчик. Но вопросы у губернатора остались не только к подрядчику.

В связи с распространением коронавирусной инфекции Алексей Текслер поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и масочного режима. При этом губернатор отметил, что задача, которая стоит перед всеми сегодня, — обезопасить себя и своих близких.

Некоторые учебные заведения Челябинской области начали менять расписание уроков. В частности, сокращать их длительность и количество. Как отметили в региональном министерстве образования, школы вольны менять расписание в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Роддом в Златоусте превратится в госпитальную базу для больных коронавирусом. Такое решение было принято экспертной комиссией. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт отметила, что так будет лучше для большинства, но роженицы ни в коем случае от такого решения не пострадают.