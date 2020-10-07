Борьба с коронавирусом в Челябинской области будет усилена

Алексей Текслер призвал контролировать соблюдение масочного режима.

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Сегодня, 7 октября, в Челябинске состоялось заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Хоть в России и заметен массовый прирост заболеваемости, в Челябинской области ситуация пока стабильна: основной прирост лишь в областном центре. Также в регионе отмечается достаточное количество ковидных коек в медучреждениях.

При этом, губернатор Алексей Текслер поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. А также усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

«Наша задача сейчас — это не ограничения новые вводить, а обеспечить контроль соблюдения понятных и простых требований для того, чтобы не перегружать наши больницы. Нужно обезопасить себя, своих близких, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и в целом быть осторожными. Во многом все зависит от нас», — заявил Алексей Текслер.

Отмечается, что в Магнитогорске в ближайшее время будет приобретено еще два томографа. Также будет увеличено количество КТ для исследований, задействованы все томографы лечебных учреждений Челябинска.

Глава региона также поручил усилить работу горячей линии Минздрава, провести необходимый инструктаж для специалистов, постоянно работающих с людьми, а также держать на контроле все меры предосторожности в школах и вузах.

Напомним, что в Челябинской области не планируется выводить учащихся на дистанционное обучение. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.