В Златоусте роддом станет госпитальной базой для больных COVID-19

Такое решение было принято специалистами в связи с возросшим числом заболевших коронавирусом.

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В Златоусте Челябинской области возросло количество госпитализаций пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией. В связи с этим региональное министерство здравоохранения вместе с лучшими эпидемиологами решили перепрофилировать местный родильный дом в госпитальную базу для больных ковидом. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Комиссия Минздрава с привлечением ведущих эпидемиологов приняла решение о перепрофилировании под лечение пациентов с пневмониями и коронавирсуной инфекцией родильного дома. Решение связано с темпами роста заболеваемости в городе, заполненностью существующей госпитальной базы и медленным восстановлением и выпиской после перенесенной инфекции. В помещениях роддома будет размещено около 100 дополнительных мест для пациентов в тяжелом состоянии»,— сообщили в ведомстве.

Решение перепрофилировать под базу именно роддом было принято потому, что в его палатах есть кислородная разводка, которая необходима при поражении дыхательных органов. Кроме того, помещения здания расположены так, что их легко можно разделить на зоны и не допустить возникновения очагов заболевания. При этом в Минздраве подчёркивают, что помощь роженицам не станет хуже.

«Практика перемаршрутизации тяжёлых пациенток в Миасс для оказания им высококвалифицированной помощи отработана и даёт хорошие показатели по рождаемости. Экстренная помощь будет оказываться на месте, в больнице Златоуста, одними из лучших специалистов областного перинатального цента. Женские консультации по-прежнему работают и ведут беременных в штатном режиме»,— добавили в ведомстве.

Также в комиссии Минздрава отметили, что на данный момент родильный дом в качестве госпитальной базы может спасти множество жизней и при этом не дать сбой в работе других учреждений, ведь другие заболевания никуда не исчезли, и люди по-прежнему обращаются за помощью.