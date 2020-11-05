48 новых жителей Златоуста родились в межрайонном роддоме Миасса

В Златоустовском городском округе родильное отделение было перепрофилировано в госпиталь для больных с COVID-19.

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Роды жительниц Златоуста начали принимать в Межрайонном родильном доме в Миассе из-за того, что роддом в их городе был перепрофилирован в госпиталь для больных COVID-19. Часть жителей Златоуста была встревожена этой новостью, однако сами роженицы рассказывают, что Межрайонный родильный дом оказался комфортным и удобным, а персонал там — внимательным и профессиональным.

«Я благодарна врачам за их профессионализм и вообще в связи с такой ситуацией, которая сложилась у нас в городе, — из-за закрытия родильного дома. Это всё было непривычно, неудобно — ехать в другой город. Да, переживания по этому поводу были, но всё прошло шикарно», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ жительница Златоуста Анастасия Гурова.

Некоторые будущие мамы заранее выбирают именно этот роддом, поскольку условия в Миассе кажутся им более комфортными. Лечь в медучреждение можно заранее, чтобы избежать экстренных ситуаций.

«Чрезвычайных ситуаций не было. Потому что мы предлагаем две формы — дородовая госпитализация, когда врач женской консультации считает, что женщине до родов необходимо находиться под наблюдением медицинского персонала. И вторая ситуация, когда женщина с начала родовой деятельности вызывает скорую помощь или на личном транспорте, в зависимости от собственных предпочтений, доезжает до нашего роддома. Все беременные приезжали в срок. Поэтому и с ними, и с малышами всё хорошо», — прокомментировала ситуацию заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Оксана Семченкова.

Рожениц из Златоуста начали принимать в Миассе 16 октября. За это время родилось уже 152 малыша, 48 из них — из Златоуста.