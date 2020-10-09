Из-за сокращений на заводе «вымирает» посёлок в Челябинской области

Предприятие было единственным местом работы для жителей.

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В поселке Магнитка Кусинского района проживает порядка 5 000 человек. Здесь долгие годы работал завод, который принадлежит одному из металлургических гигантов Челябинской области. Штат сотрудников — 336 человек, только вот совсем скоро их станет в 10 раз меньше.

Дело в том, что раньше руду для предприятия покупали в Казахстане, а теперь, в силу ряда причин, это стало невыгодным. Тем не менее, закрывать завод не стали, пошли другим путем — объявили глобальное сокращение. Коллектив уменьшится в 10 раз.

«На зимний период, в период отсутствия сырья, там присутствует до 30 человек, которые будут поддерживать оборудование. Жизнеобеспечение данного предприятия. С мая месяца это около 90 человек, которые будут участвовать в производстве», — рассказывает заместитель генерального директора по труду и кадрам Ирина Мерзликова.

Жителям предложили переехать. Отправиться на работу вахтой в другие города, где действуют заводы предприятия. Другого выхода у бывших работников фабрики нет. Магнитка исторически кормилась за счет рудников, из-за гористой местности здесь не представляется возможности не заняться сельских хозяйством: растить культуры негде, а животных нечем будет кормить из-за отсутствия полей.

К примеру, Сергей Осипов — коренной житель Магнитки — на фабрике работал начальником цеха. После сокращения планирует переезд на Ямал. месяц будет жить на севере, месяц дома с семьей.

«В июле месяце я ездил на пуско-наладку фабрики вновь построенной. Мне там все знакомо. Всю технологию той работы я знаю. Поэтому мне и предложили её», — рассказывает Сергей.

Страдает из-за снижения работоспособности завода и второе градообразующее предприятие — железная дорога. Предприятие арендовало пути для перевозки сырья, закроется обогатительный цех — пропадет и арендатор. Следовательно, следующая волна сокращений ждет работников железной дороги.

Пострадает и сама Магнитка. Помимо того, что большая часть населения будет вынуждена переехать, и поселок опустеет, местная казна потеряет доходы от налогов.

«Налог, который платится, — это же вся социальная сфера. Это те услуги, которые мы оказываем населению. Это уличное освещение, это дороги, это коммуналка, это благоустройство. И так далее», — рассуждает глава поселка Алексей Чистяков.

Но в администрации надеются на лучший исход. Глава считает, что в Магнитке можно организовать добычу руды шахтным методом. Дело остается только за поиском инвестора.