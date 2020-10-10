В Магнитогорске закупят новые трамваи

14 современных низкопольных вагонов начнут курсировать по городу уже в этом году.

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Трамвай — один из самых популярных видов транспорта в Магнитогорске Челябинской области. В сутки на нём передвигается более 60 тысяч горожан. В связи с этим в городе активно ведутся работы по обновлению трамвайного парка. И в этом году подвижной состав пополнится 14 новыми вагонами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

«Обновление трамвайного парка проходит уже третий год. За это время мы смогли заменить треть подвижного состава, и сейчас на линиях ходит 44 новых трамвая. Но также у нас есть потребность в обновлении еще порядка 100 вагонов. Уже традиционно новые трамваи приобретаются у Усть-Катавского вагоностроительного завода, а также у екатеринбургского ООО „Горизонт“»,— рассказал директор муниципального предприятия «Маггортранс» Андрей Литвинов.

Кроме того, недавно в Магнитогорске открыли новую трамвайную ветку, и необходимость в низкопольных трамваях возросла. Пока же ранее закупленные вагоны пустили по тем маршрутам, которые следуют вблизи больниц и там, где они наиболее востребованы. Но уже в скором времени ни одного старого вагона в городе не останется.

Отметим, новые вагоны удобны не только для инвалидов и мамочек с колясками, но и для всего населения, поскольку они оборудованы зарядкой для гаджетов, а некоторые и кондиционерами. Их опробуют летом 2021 года. И если руководство предприятия всё устроит, то кондиционеры будут установлены во всех приобретаемых «Маггортрансом» вагонах.