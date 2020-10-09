«У меня большие вопросы к заказчику»: Алексей Текслер устроил разнос за скандальные ремонты в Челябинске

Губернатор остался недоволен тем, как область отработала с подрядчиками.

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Алексей Текслер сегодня, 9 октября, во время посещения «публички» резко выразился о ремонтах, которые некачественно произвела одна из пермских компаний. Подрядчик был нанят для ремонта Челябинской областной универсальной научной библиотеки, памятника Владимиру Ленину на площади Революции, Челябинской государственной филармонии, а также для облицовки бульвара Славы. Все четыре реконструкции были ознаменованы крупными скандалами, так как работы были выполнены с огромными нарушениями.

Все эти контракты были выиграны одним подрядчиком — пермской компанией «Евразия-сервис», у которой есть лицензия на ремонт объектов культурного наследия. Практически все они закончились расследованиями и возбуждением уголовных дел. Алексей Текслер на раз поднимал вопрос о том, что к выбору подрядчиков областным властям необходимо подходить серьезнее, тем более, когда дело касается объектов культурного наследия.

«К сожалению, процедуры неоптимальные, и когда появляется недобросовестность, она выливается в такие проблемы. Мы сейчас будем разбираться, искать тех людей, которые смогут эту работу организовать быстро и оперативно, меня беспокоит то, что осень, сейчас зима начнется, чтобы не стало хуже от тех недоделок, которые мы сейчас видим», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области в ходе сегодняшнего визита в Челябинскую областную универсальную научную библиотеку достаточно серьезно поговорил на эту тему с министром культуры Алексеем Бетехтиным. Алексей Текслер четко сказал, что подобное течение дел недопустимо.

«В целом ситуация категорически меня не устраивает, и видно, что тот заказчик, который от лица области выступает, не справляется. Не только к подрядчику, но и к заказчику у меня есть большие вопросы, к людям, которые эти процессы организуют. Я уверен, что процессом можно управлять, здесь это я не заметил», — резко раскритиковал глава региона.

Отметим, что в открытых источниках есть информация о минимум 10 контрактах в 2019 году, которые в Челябинской области были заключены с пермским подрядчиком — ООО «Евразия-сервис». Большая часть из них была именно на ремонты объектов культурного наследия.