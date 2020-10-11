Жители сгоревшего в Магнитогорске дома возмущены решением экспертной комиссии

Дом на Пионерской планируют отремонтировать, несмотря на жалобы жителей о том, что там и до пожара жить было невозможно.

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В Магнитогорске Челябинской области после пожара в доме на улице Пионерской, 27 разгорелся скандал. Жители дома сообщили, что его собираются восстанавливать, хотя, по их словам, дом в ужасном состоянии и жить там будет уже невозможно.

«Приехала экспертная комиссия проектного отдела Челябинска. Сказали, что дом в хорошем состоянии. Подлежит ремонту. Снимают крышу, поднимают трубы, намерены восстанавливать отопление. Четвёртый этаж, крыша сгорели, остальные квартиры затоплены. Тушили 15 часов! Дому 90 лет. Утверждают, что он является историческим наследием. Потому и пытаются сохранить, как памятник. Почему мы должны здесь жить?»— возмущаются жители в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, некоторые жильцы и раньше жаловались на плохие условия в доме и после происшествия выразили надежду на то, что дом всё-таки расселят. И это несмотря на то, что в этом году провели капитальный ремонт крыши и заменили проводку.

«Я пишу о расселении, потому что это логично. Балконы отваливаются, потолки падают, сам дом в ужасном состоянии»,— написала пользователь Алиса Яковлева.

Сейчас жильцы дома разбираются в ситуации и решают вопрос о возмещении ущерба.

Напомним, пожар в доме произошёл ночью 7 октября. Огонь распространился на площади более 500 квадратных метров. Пожар тушили 48 специалистов и 21 единица техники. Всех жильцов поместили в пункте временного размещения на базе школы № 21.