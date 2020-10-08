Школы Челябинска начали сокращать уроки

Образовательные учреждения принимают меры для уменьшения угрозы распространения COVID-19.

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В Челябинске образовательные учреждения соблюдают ограничительные меры, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Родители школьников начали замечать, что в школах изменились расписания уроков.

«Длительность и количество уроков изменились. 7 октября 2020 года уроки в Образовательном центре № 2 сократились, длительность составила 25 минут, вместо шести уроков провели три», — сообщили сайту «Первый областной» обеспокоенные родители.

В образовательном учреждении объяснили, что родители могут обратиться к ним напрямую, чтобы узнать подробности об изменениях учебного процесса.

«Из-за ограничительных мер некоторые школы переходят на очно-заочный режим, мы приняли решение о сокращении времени уроков, чтобы провести уроки по всем предметам», — сообщила сайту «Первый областной» заместитель директора по УВР ОЦ№ 2 Рамзия Асхатова.

В министерстве образования региона отметили, что данная ситуация не является повсеместной, а образовательные учреждения могут сами изменять расписание в зависимости от сложившихся обстоятельств.