Смерть «Видика», продление масочного режима и дело Марцинкевича: чем жила Челябинская область на этой неделе

«Первый областной» представляет традиционный еженедельный дайджест.

Послушать 00:00

Эта неделя в Челябинской области выдалась весьма насыщенной. Смерти, праздники, заседание правительства, коронавирус — каких только событий не произошло! Сайт «Первый областной» выбрал самые обсуждаемые темы и представляет еженедельный дайджест.

14 октября в 8 утра скончался известный челябинский блогер и фотограф Павел Фёдоров. Молодому мужчине был всего 31 год. О смерти блогера сообщили в социальных сетях его супруга и брат. Причины смерти Павла «Видика» пока неизвестны.

Во время заседания оперативного штаба главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семёнов рекомендовал усиление масочного режима и дезинфекции как в быту, так и на производстве. А также поддержал рекомендации Роспотребнадзора работать по возможности из дома. Количество массовых мероприятий Семёнов тоже рекомендовал ограничить.

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 1 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Обязательный масочный режим также продлён на две недели.

В пятницу стало известно о том, что Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича. Но уже на следующий день адвокат отца Тесака сообщил о том, что региональный СК отменил постановление об отказе и начал проверку заново. Окончательное решение будет озвучено в ноябре этого года.

В 2021 году 31 декабря всё-таки будет выходным днём. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. А всё потому, что 2 и 3 января в новом году выпадают на выходные дни.