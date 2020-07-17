МЧС объявили о ликвидации горения на складе на Валдайской

Общая площадь горения составила 100 квадратных метров.

Послушать 00:00

В региональном управлении ГУ МЧС объявили о ликвидации открытого горения на складе на улице Валдайская, 13а. По данным пресс-службы ведомства, оно завершилось в 16:43 по местному времени.



О пожаре стало известно сегодня, 17 июля, днём. Густой столб чёрного дыма был виден с различных точек Челябинска. О горении тут же стали сообщать очевидцы. Как оказалось, пожар происходил в здании лесопилки и склада нефтепродуктов.

«Открытое горение было ликвидировано на площади 1000 квадратных метров, 450 — площадь склада, 550 — площадь розлива масла. Погибших и травмированных нет. На ликвидацию последствий ЧП было привлечено 64 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС 44 человека и 13 единиц техники»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что по словам очевидцев, на складе также хранилось дизельное топливо. О пожаре, кроме экстренных служб, были проинформированы и в минэкологии области.

Напомним, это не первый пожар на складе, который произошёл на этой неделе в Челябинске. Во вторник, 14 июля, загорелась лесопилка на улице Кожзаводская. В том инциденте также обошлось без пострадавших.