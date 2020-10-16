В России 31 декабря 2021 года станет выходным днём

Всего россиян ждёт семь праздничных периодов.

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31 декабря следующего года будет нерабочим днём. Такое решение своим постановлением утвердило Правительство России, сообщили сегодня, 16 октября, в пресс-службе кабмина. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.



«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Правительства России.

Помимо этого, на понедельник, 22 февраля, будет перенесена нерабочая суббота 20 февраля. Таким образом, на День защитника Отечества у россиян будет три выходных дня — с воскресенья, 21 февраля, по 23-е число.

Всего в 2021 году у жителей страны будет семь праздничных периодов. Это десять дней с 1 по 10 января, по три дня с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая и с 12 по 14 июня. Кроме того, четыре дня — с 4-го по 7-е число — россияне будут отдыхать в ноябре.