В Челябинске скончался блогер Павел «Видик» Фёдоров

О смерти сообщил его брат Иван.

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В Челябинске скончался известный блогер и фотогораф Павел Фёдоров, известный под псевдонимом «Видик». О смерти сегодня, 14 октября, сообщил его брат. Блогер ушёл из жизни в 31 год.



«Сегодня в 8 часов утра он умер. В возрасте 31 год. Я прошу ваших молитв о упокоении его души. Прошу вас, помолитесь крепко о Пашке, он нуждается в ваших молитвах», — написал на своей странице брат Павла Иван Фёдоров.

Самой первой о кончине Павла сообщила его жена Юлия. Женщина в соцсети поделилась, насколько сильно скорбит от утраты супруга.

«Знаете, что такое любовь? Любовь — это весь мир! Сегодня в 8:20 мой мир рухнул. Он был сложный, но очень добрый и хороший человек! Паш, я люблю тебя! Я не смогу без тебя!», — написала она в своем инстаграме.

О причинах смерти молодого человека на текущий момент не сообщается. Паша Видик был известен в Челябинске и за его пределами благодаря сразу нескольким проектам. В их числе бар Topka в центре города и паблик «Запретный Урал» — о закрытых локациях региона с фотографиями этих мест.

Отметим, что блогер был активным пользователем социальных сетей. Последние посты на странице во «ВКонтакте», «Инстаграме» и «Твиттере» Павла Фёдорова датированы 4 октября.