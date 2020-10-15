Усилить масочный режим в Челябинской области предложил главный санитарный врач региона

Наибольший процент южноуральцев заражается COVID-19 в общественных местах.

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В Челябинской области предложили усилить масочный режим. С такой инициативой выступил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов на заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ, а также распространению COVID-19.

На территории Челябинской области зафиксирован рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Анкетирование заболевших людей позволило выяснить, что чаще всего южноуральцы могут заразиться в общественных местах. 43% пациентов считают, что они подхватили инфекцию в магазине или ТРК, еще 45% пациентов отмечают, что могли заразиться в общественном транспорте.

«Я бы рекомендовал усиление масочного режима, дезинфекцию как в быту, так и на производстве. По возможности, как рекомендует Роспотребнадзор, трудиться дома без отрыва от производства. Необходимо соблюдать все рекомендаций Роспотребнадзора, это значительно снизит заболеваемость. При возможности снизить количество массовых мероприятий», — прокомментировал ситуацию Анатолий Семенов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что южноуральцы сами выявили проблемы, которые необходимо решать.

«Та статистика, которую вы привели, о том, что сами заболевшие, когда их анкетируют, называют 43% — места торговли и 45% — общественный транспорт. Сами жители отфокусировали проблемы, о которых мы и говорим. Нужно соблюдать масочный режим. Кроме того, мы видим, какая нагрузка сейчас лежит на медицинских учреждениях, это крайне важно. Мы говорили об этом с главами, об усилении контрольных мероприятий, с полицией об этом договорились. Сами граждане должны быть неравнодушны и требовательны к тому, что их окружает»,

— подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, для общественно-профилактической работы в регионе будут привлечены волонтеры. Добровольцы будут раздавать маски и объяснять, как важно надевать их в общественных местах.