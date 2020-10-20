В Магнитогорске проверили, как соблюдается масочный режим в маршрутных такси

Рейды провели сотрудники ГИБДД совместно с представителями администрации города.

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Накануне днём в Магнитогорске Челябинской области представители администрации города совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима водителями и пассажирами маршруток. Оказалось, несмотря на многочисленные предупреждения, не все находятся в транспорте в средствах индивидуальной защиты.

«В среднем в день в автобусах малого класса привлекается к ответственности порядка шести-семи пассажиров без масок. Также и в трамваях — порядка шести человек ежедневно. Водители без масок тоже выявляются. В этом случае мы собираем информацию и работаем непосредственно с перевозчиком. Например, был случай, когда мы привлекли к ответственности не водителя, а самого перевозчика»,— рассказал начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации Магнитогорска Кирилл Шумов.

Напомним, за появление в общественном месте без маски гражданину грозит штраф до 30 тысяч рублей согласно статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим — до 300 тысяч рублей.

Всего, по данным пресс-службы администрации Магнитогорска, с 12 мая — даты введения обязательного масочного режима — в общественном транспорте выявлено более 1 500 фактов нарушения масочного режима и составлено более 700 протоколов.