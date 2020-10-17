СК по Челябинской области начал проверку по факту смерти Марцинкевича повторно

Ранее адвокат отца Тесака сообщил, что Следственный комитет отказал в возбуждении дела, поскольку не видит в смерти националиста криминального характера.

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Накануне адвокат отца Максима Марцинкевича Алексей Михальчик сообщил о том, что Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста. Сегодня же стало известно о том, что региональное Следственное управление отменило постановление об отказе в возбуждении дела. Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил сам адвокат.

«Следственное управление Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича. Правозащитник Андрей Бабушкин по просьбе представителей его отца получил официальное подтверждение информации о том, что 16 октября 2020 года следователем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В тот же день руководителем Следственного управления указанное решение было признано незаконным и отменено. Отцу Максима и его адвокатам копия указанных решений направлена не была»,— написал Алексей Михальчик.

Теперь доследственная проверка началась снова и будет продолжаться в течение 30 дней. По окончании этого периода станет известно, будет ли возбуждено уголовное дело.

Напомним, тело Максима Марцинкевича было найдено в СИЗО № 31 в Челябинской области утром 16 октября. По предварительным данным, мужчина свёл счёты с жизнью, однако семья националиста утверждает, что это было убийство. Кроме того, эксперты нашли на теле Тесака различные надругательства.

