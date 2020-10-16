Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 1 ноября

В регионе усилен контроль за соблюдением масочного режима.

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В Челябинской области до 1 ноября продлён режим повышенной готовности. Об этом сегодня, 16 октября, «Первому областному» сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Алексеем Текслером.



«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 1 ноября 2020 года. При этом, несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию и продление режима, в Челябинской области в обычном режиме продолжает работу бизнес, никаких ограничений на его деятельность не вводится. Главная задача — соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации региона.

При этом в Челябинской области усилены меры по соблюдению масочного режима. В общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты, а также держать социальную дистанцию. Помимо прочего, людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию и работать удалённо.

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