«Россия» на ВДНХ начинается с каждого региона

Рассказываем и показываем, что представили разные субъекты страны

В Москве на ВДНХ прошел День Челябинской области, о котором мы вам уже рассказали. Однако за кулисами остались другие субъекты, без которых невозможно представить жизнь страны. Они занимаются и производством, и поставками различной продукции, развивают туризм и культуру. На выставке становится ясно — мы все взаимосвязаны. И можно смело говорить, что Россия начинается с каждого региона.

Много ли россиян знают о соседних городах в своей области? А об отдаленных регионах своей страны? Выясняется, что москвичи удивляются тайге в нацпарке «Таганай» в Челябинской области. И так можно сказать про каждый край. Это подтверждают восхищенные возгласы посетителей на выставке-форуме на ВДНХ.

Здесь себя показали все 89 регионов. На карте РФ, смотря на отдаленный край, кажется, что это где-то очень далеко, и вообще неясно, как там живут люди и живут ли вообще. Например, в Калмыкии фактически посреди оазиса расположился город Элиста, в котором находится один из крупнейших буддийских храмов в Европе — Золотая обитель Будды Шакьямуни. На стенде можно покрутить барабан с сотнями молитв внутри и загадать желание. Если будете на ВДНХ, помните — вращать следует строго по движению солнца. Похожие барабаны представила и Бурятия.





Сахалин и Курилы представили стенд с гигантским крабом и штурвалом судна, а Ненецкий автономный округ поместил в аббревиатуру названия настоящий ягель — мох, которым питаются северные олени.





Пока дети лазали по деревянным лодкам на стенде Карелии, взрослые разглядывали словари и страницы журналов начала прошлого века на стенде Омска. К примеру, в 1903 году в издании «Моя речь» выделили раздел под рекламу имитации бриллиантов «Тэтъ’а». Не исключено, что именно про них писала Марина Цветаева в своем стихотворении «Тверская» — «...Вот окно с бриллиантами Тэта...».





Выставка пестрит мультимедией. Одни регионы, как, например, Камчатка, сделали «телепорт» в свой край. На экранах в закрытом пространстве показана природа и вулканы региона. Другие решили не ограничиваться видеорядом со звуковыми эффектами. Амурская область презентовала колбы с углем, золотом, дигидрокверцетином и соей. Кроме того, там можно зарядить телефон, крутя педали велосипеда.





«Ты такого не видел, посмотри!» — обращается мама к сыну, рассматривая на одном из стендов макет подводной лодки.

Другой мужчина, направляясь к стенду Коми, обратился к семье: «Давайте еще сюда зайдем, смотрите, как красиво!» А там установлена имитация дерева, из колонок доносится пение птиц. Рядом расположен деревянный домик, внутри которого можно рассмотреть оборудование для народного промысла.

Представители каждого из регионов приглашают к своим стендам и рассказывают про свой край. Сотрудницы экспозиции Рязанской области заманили к себе, сказав, что можно покататься на воздушном шаре. И не обманули. Корзина с имитацией мешков с грузом поднимается на два метра в высоту. На стенде также есть тайная комната с мультимедиа, в которой можно увидеть природу области. На вопрос про Сергея Есенина нам ответили, что он появляется с программой по выходным.

Белгородская область представила агропромышленный комплекс с деревьями, сельским хозяйством и мультимедийными кубами, показывающими пшеницу. Представитель стенда рассказала, что они меняют экспозицию каждые две недели.





Главной фигурой экспозиции Волгоградской области стал монумент «Родина-мать зовет!» — это вторая часть триптиха. Первая установлена у нас в Магнитогорске — это памятник «Тыл — фронту». Последний монумент — «Воин-освободитель» — расположен в Берлине.





Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал о роли округа в России. Так, в УрФО сосредоточены 20% всей промышленности России. А 30% федерального бюджета — это то, что дают субъекты округа.

«А людей проживает чуть более 12 млн. Если мы сопоставляем эти цифры, экономическая мощь наших субъектов говорит сама за себя», — сказал во время презентации Челябинской области Владимир Якушев.

Напомним, Челябинскую область 22 ноября на выставке «Россия» представил губернатор Алексей Текслер. Главной нитью в выступлениях главы звучала фраза о том, что стенд призван разбить стереотипы о регионе. Действительно, например, жители российской столицы не знали о том, что в Златоусте в нацпарке «Таганай» есть тайга.





«Ваша природа шикарная. Там тайга? (Речь про Таганай. — Прим. ред.). Больше всего меня впечатляют замки (говоря про Сатку.— Прим. ред.). Мне Чехию напомнило», — сказала жительница Москвы, посмотрев видео на стенде Челябинской области.





По словам Владимира Якушева, многие удивляются, что в Челябинской области развита агропромышленность, особенно переработка агропромышленной продукции.

«Многие думают, что Челябинская область — это Магнитка, металл. А Челябинская область — это и агропром, и туризм, здесь можно покататься на горных лыжах», — добавил полпред президента в УрФО.





Посмотреть на достижения регионов приходят как экскурсионные группы, так и одиночные посетители. Выставка будет работать до 12 апреля 2023 года. Вход свободный.



Напомним, здесь мы писали о презентации Челябинской области на ВДНХ. Тут можно почитать мнение Алексея Текслера о том, трудно ли быть губернатором, которым он поделился с активной молодежью. Мы также рассказали о встрече глав подшефных региону городов ДНР с главой Челябинской области, предложении распределять медиков после вузов и о развитии логистики в Китай.



Кроме того, в Москве презентовали медали, которые будут вручать победителям и призерам зимней Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. Главные старты соревнований, а также церемонии открытия и закрытия спартакиады пройдут в Челябинской области. На ВДНХ также был дан старт регистрации участников на Парижский полумарафон — 2024, который пройдет 2 июня 2024 года на Южном Урале.

