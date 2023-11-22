Главы подшефных городов ДНР поблагодарили Челябинскую область за помощь

В Москве на ВДНХ прошла акция «Спасибо регионам-шефам»

Сегодня, 22 ноября, в Москве на международной выставке-форуме «Россия» главы городов Ясиноватая и Волноваха Донецкой Народной Республики поблагодарили Челябинскую область за помощь в восстановлении территорий, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву и губернатору Алексею Текслеру показали стенд ДНР, рассказали о розе — символе республики. Цветок состоит из упавших снарядов врагов, его делали в Донецке под обстрелами. Представили также тематический ролик о проведенных Челябинской областью ремонтно-восстановительных работах на подшефных территориях.

За восстановление домов, детских садов, дорог и других объектов поблагодарили глава администрации Ясиноватского района Дмитрий Шевченко и глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

«У нас были разрушены все школы и детские сады. Именно в этот момент наши друзья, Челябинская область, начали делать все возможное, чтобы город жил. И город живет, он полностью самодостаточный, в нем есть все коммунальные блага. Низкий поклон и особая благодарность за наших детей, Алексей Леонидович. Более 1000 человек получили качественный отдых и оздоровление. Порядка 100 человек имеют возможность ежедневно очно заниматься на территории Челябинской области. Спасибо огромное. А то количество автомобилей, которое было предоставлено Ясиноватой, начиная от медицинских, заканчивая коммунальной техникой... Это большое подспорье нам нормально жить в этих условиях»,— отметил Дмитрий Шевченко.

Напомним, в начале лета 2022 года Челябинская область взяла шефство над двумя городами ДНР — Волновахой и Ясиноватой. Уже второй год в обеих территориях работают строители, дорожники, врачи с Южного Урала. В августе 2023 года Волновахский район посетил в ходе рабочей поездки губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он осмотрел дороги, жилые дома и социальные объекты, восстановленные или отстроенные заново челябинцами. Один из самых знаковых объектов, над которыми трудились южноуральцы, — Свято-Преображенский храм, сгоревший в ходе боев за город зимой — весной 2022 года.



Благодаря региону-шефу оздоровление прошли 864 ребенка из Ясиноватой. В город поставлено 22 единицы спецтехники, восстановлены две школы, два детских сада, детская поликлиника, выполнен капитальный ремонт четырех участков дороги общей протяженностью 11,2 км, проведен ремонт в двух многофункциональных центрах.



В Волновахском районе восстановлено три детских сада, девять участков дорог, один многоквартирный жилой дом, стоматологическая поликлиника, Волновахская школа №6, здание Пенсионного фонда. Благодаря Челябинской области оздоровление прошли 652 ребенка. Южный Урал поставлял в район гуманитарный груз со стройматериалами, новой техникой и машинами скорой помощи для больницы.