Владимир Якушев поддержал предложение Текслера о распределении медиков после вузов

Тему кадров полпред и глава региона обсудили на выставке-форуме «Россия» в Москве

День Челябинской области прошел сегодня, 22 ноября, на выставке-форуме «Россия» в Москве. Губернатор Челябинской области лично презентовал регион журналистам и гостям мероприятия. Среди прочего разговор зашел и о сфере здравоохранения. Алексей Текслер отметил, что Южный Урал ведет активную модернизацию отрасли, при этом первостепенной задачей властей остается обеспечение больниц медицинскими кадрами.

«Сегодня мы начинаем строить детскую хирургическую больницу и ряд других медицинских объектов, серьезно укрепляем материально-техническую базу здравоохранения. Но лечат люди. Нам нужно заниматься кадрами», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор заметил, что престиж медицинских профессий заметно вырос во время пандемии. Выпускники медицинских колледжей и вузов охотнее идут работать по профессии, но зачастую стремятся попасть в частные медицинские центры, игнорируя предложения бюджетных организаций.

В каждом муниципалитете Челябинской области есть свои программы по привлечению медицинских кадров. Они включают целевое обучение, бесплатное жилье, подъемные выплаты. Но этого недостаточно. Алексей Текслер считает, что отучившиеся на бюджетных местах должны какое-то время отрабатывать в бюджетных больницах.

«Я считаю, что если вы отучились на бюджете, правильно будет пройти отработку в государственном медицинском учреждении. Такую инициативу я озвучил на госсовете. Надеюсь, что вопрос будет прорабатываться. Эту тему нужно продвигать дальше», — заявил Алексей Текслер.

Главу Челябинской области поддержал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Дефицит медиков наблюдается во всех субъектах. Регионы по-разному его решают. Я поддержал инициативу Алексея Леонидовича. Рано или поздно в каком-то виде мы к этому придем. Люди, получающие образование за счет бюджета, должны хотя бы какое-то время отработать на государство», — подчеркнул Владимир Якушев.

Подробнее о презентации региона на ВДНХ читайте в отдельном материале.