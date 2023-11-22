Алексей Текслер рассказал о Челябинской области в Москве на ВДНХ

Выставка «Россия» объединила все регионы страны и показывает их достижения

Сегодня, 22 ноября, в Москве на ВДНХ на Международной выставке-форуме «Россия» проходит День Челябинской области. Его открыл губернатор Алексей Текслер, сообщает корреспондент информагентства «Первое областное». Глава региона в своем выступлении отметил, что наш стенд призван разбить стереотипы о Челябинской области, показать, какой регион сейчас и как будет развиваться, чтобы каждый человек хотел создавать здесь семью, жить, путешествовать.





Глава региона во время презентации напомнил, что верблюд на гербе Челябинской области появился в 18 веке. Он стал символом успешной торговли. А сам Челябинск быстро стал столичным городом. Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область во время Великой Отечественной войны активно работала ради Победы. На Южном Урале есть три города трудовой доблести (Челябинск, Магнитогорск и Златоуст), а этим не каждый регион может похвастаться. Сейчас же делается все для победы в зоне СВО.

«Экономика нашего региона активно растет, объем инвестиций ежегодно прирастает. Мы одни из лидеров по росту промышленного производства, а особо — в сфере обрабатывающих производств. В этом году мы начали строить второй конвейер на „УралАЗе“, первый был построен во время Великой Отечественной войны. Все наши предприятия инновационные. И все предприятия, работающие с советского времени, используют современные технологии»,— сказал Алексей Текслер во время презентации региона.

Кроме того, Челябинская область больше всех в стране производит макарон, муки, крупы. Причем бренды «Увелка» и «Макфа» можно встретить не только в России, но и в СНГ. В целом наш регион торгует со 118 странами.





В регионе оказывают меры поддержки семьям, старшему поколению, участникам СВО. Алексей Текслер напомнил, что во время эпидемии коронавируса за 74 дня был построен новый инфекционный госпиталь. А сейчас в области активно развивается первичное звено здравоохранения. В следующем году начнется строительство новой детской хирургии. На проект уже заложены средства в федеральном и региональном бюджетах. Кроме того, в Магнитогорске в парке «Притяжение» планируют построить медицинский центр.

Челябинская область — спортивный регион. В первую очередь — это хоккейные команды «Трактор» и «Металлург». В феврале 2024 года в регионе пройдут соревнования в рамках второй Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта.





Глава региона также перечислил новые объекты в сфере образования, в том числе и межуниверситетский кампус, в котором будут учиться 3,5 тыс. студентов. Его строительство закончат в 2025 году. Один из уникальный объектов — детская филармония, в которой готовят кадры для взрослых коллективов. За последние годы финансирование сферы культуры было увеличено практически вдвое.

«Чем я особенно горжусь — это общественным транспортом. У нас производятся трамваи на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. С этого года мы открыли производство троллейбусов. Сейчас они работают в Челябинске, в будущем будут работать и в других городах»,— сказал губернатор.

День Челябинской области начался с обхода экспозиций, расположенных на стенде нашего региона. С представленными зонами познакомились полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Алексей Текслер и актер, уроженец Челябинска Стас Ярушин. Все особенности стенда увидели и дети из «Движения первых». Зону космоса показали совместно с космонавтом Дмитрием Петелиным, выпускником аэрокосмического факультета ЮУрГУ. Он больше года провел на орбите и не раз выходил в открытый космос. Эта зона не случайна — в Миассе разрабатывают возвращаемую ракету-носитель «Корона», своего рода такси для доставки грузов на орбиту и их возвращения на Землю.







«Мы посвятили наш стенд человеку и его мечте. Мы считаем, что в Челябинской области любая мечта может осуществиться. Мы делаем все, чтобы так и было. Мы любим Челябинскую область, нашу страну, развиваем наш регион ради жителей Челябинской области»,— отметил Алексей Текслер.

Идея выставки Южного Урала заключается во фразе «Челябинская область начинается с человека и его мечты». Стенд включает в себя несколько зон, каждая из которых раскрывает стремление человека сделать ту или иную отрасль лучше. Речь идет о машиностроении, промышленности, сельском хозяйстве, туризме и экологии, спорте, науке и космосе, инфраструктурных проектах.





«Выставка грандиозная! В свете того, что происходит сейчас вокруг нашей страны, каждому региону важно подчеркивать достоинства, знакомить с ними жителей других регионов. На выставке представлены все субъекты РФ. Челябинцам есть на что посмотреть, перенять лучшие практики. Нам есть что показать. Наш стенд очень красивый, его видно издалека. Представляем свои главные достоинства. К сожалению, большая часть нашей страны об этом либо не знает, либо знает поверхностно. Такие мероприятия позволяют познакомить с регионом, пригласить к нам, чтобы убедиться в том, что Челябинская область — это совсем не то, что представляли последние годы. Прекрасное место, где есть буквально все — от сельского хозяйства и промышленности до фантастических природных объектов»,— говорит председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

Посетители могут побывать на виртуальных экскурсиях по промпредприятиям, увидеть арктический автобус «Урал» и легендарный метеорит, сыграть в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург» и встретиться с побывавшим в космосе роботом-андроидом Fedor. На выставке есть качели с пролетом над основными достопримечательностями Челябинской области.





«Округ у нас небольшой, но очень мощный. 20% всей промышленности сосредоточены в УрФО. 30% бюджета дают субъекты УрФО. А людей чуть больше 12 миллионов. Экономическая мощь наших субъектов говорит сама за себя. Главное — люди, которые создают экономику конкретного субъекта, экономику нашей страны. Сегодня города УрФО меняются, меняется среда, в которой живут люди. Челябинская область — важный субъект страны, который динамично развивается, показывает хорошие результаты и в экономике, и в социальной сфере. Главное богатство — люди, которые живут в Челябинской области. Все достижения — это только благодаря им»,— отмечает полпред Владимир Якушев.

Стенд Челябинской области соседствует с Амурской областью, где представлены уголь, золото, соя, дигидрокверцетин. Там же можно зарядить телефон, крутя педали велосипеда. В соседях — Курилы и Сахалин, на стендах которых представлены гигантский краб и штурвал. У Ханты-Мансийского автономного округа можно посмотреть на нефть, виноградный халцедон, аммонит, горный хрусталь и раухтопаз. Свердловская область представляет главные достопримечательности с имитацией раскаленного металла. На стенде Новосибирской области соорудили небольшую площадку для игры в хоккей с полноразмерной клюшкой. Рядом находится выставка работ художника-модельера Валентина Юдашкина: платья, пальто, костюмы.





Впереди гостей ждет насыщенная программа. В День Челябинской области запланированы события, которые охватывают спортивную, культурную, образовательную, гастрономическую и социальную сферы. Подробнее о том, что будет сегодня проходить в рамках дня региона, мы писали здесь.

Напомним, выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Вход свободный.