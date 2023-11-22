В Москве на ВДНХ Алексей Текслер рассказал, трудно ли быть губернатором

Глава региона ответил на вопросы школьников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с молодежью на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ рассказал, трудно ли руководить регионом и можно ли говорить, что нынешнее поколение «уже не то». Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В зале собрались школьники из Челябинской и Курганской областей, а также студенты столичного колледжа — участники и финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята были одеты в разноцветные футболки с названием своего региона.





Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, обращаясь к ребятам, озвучил, что молодость — это тревожное и обязывающее время. Потому что нужно избрать свой профессиональный путь — где хочешь учиться и работать, а также заводить семью. И при этом важно не ошибиться и выбрать верную дорогу. Для этого важно, чтобы рядом находились люди, которые могут дать хорошие советы.

«Возможно в рамках нашего диалога ребята получат ответы на вопросы, которые их волнуют»,— сказал Владимир Якушев.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сказал, что сейчас нужно вкладываться в поколение, которое потом будет формировать будущее страны.

«Мы привыкли жить годовыми, трехлетними циклами. Это коротко. Необходимо сейчас закладывать в будущее поколение. Тогда в стране будет все хорошо»,— отметил Вадим Шумков.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил популярную среди старшего поколения фразу: «Молодежь уже не та».

«Мой дедушка говорил, что и в его время говорили тоже самое. У нас замечательная молодежь. Вы можете делать невероятные вещи для региона, для страны. Наша задача — создать условия для этого»,— подчеркнул Алексей Текслер, заверив, что молодежь добьется успехов.

Главное, по его словам, нужно стремиться вперед и не бояться трудностей.

Ребята задавали спикерам вопросы, и диалог действительно шел на равных. Школьник из Челябинской области задал Алексею Текслеру вопрос, трудно ли быть губернатором.

«Если любишь свое дело, категория трудно — неправильно. Мне больше нравится категория интересно. По поводу пути — это был шаг за шагом. Не могу признаться, что когда был школьником, хотел быть губернатором. Тогда таких должностей не было, но были похожие. Я был активным школьником, секретарем комсомольской организации, отличником в институте, был главой администрации большого города, работал в федеральном министерстве. Шаг за шагом и стал губернатором. Благодаря решению президента и жителям, которые проголосовали за меня. Самая главная ценность в нашем регионе — это наши люди»,— признался Алексей Текслер.





Отметим, что на выставке присутствовали ребята из челябинского «Движения первых». В Москву приехали дети, которые участвовали в одном или нескольких федеральных проектах и заняли призовые места.

«Привезли 46 детей из Калининского района. Дети под впечатлением. Все чрезвычайно довольны, потому что событие для них значимое»,— рассказала советник директора по воспитанию школы 36 Анастасия Филатова.

Напомним, 22 ноября в Москве на ВДНХ на выставке-форуме «Россия» проходит День Челябинской области. Программа — насыщенная. Это и кулинарные мастер-классы, и концерты, и спектакли, и фильмы, и презентация медалей II Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта, и многое другое. В заключении сегодняшнего события гостей ждет шоу барабанщиков The Noize.