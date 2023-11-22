Челябинская область намерена развивать логистику в Китай

Алексей Текслер рассказал о перспективах партнерства с Казахстаном

Челябинская область заключила с Казахстаном ряд соглашений о сотрудничестве. В том числе о локализации южноуральского производства в Казахстане, восстановлении авиаперевозок, а также о гуманитарной и образовательной деятельности. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Казахстан наш основной торговый партнер, занимает первое место среди всех стран, а мы сотрудничаем сегодня со 118 странами. У нас общая граница, мы дружим. У нас крупнейший пункт перехода „Бугристое“, со следующего года будем его модернизировать. В три раза увеличится количество полос (с 12 до 36) и пеших переходов», — пояснил глава региона.

Текслер отметил, что сегодня главный проект, который реализует Челябинская область с Республикой Казахстан — это транспортный коридор «Север — Юг». В этом году по нему из ТЛК «Южноуральский» отправили груз через Казахстан, Туркменистан в Иран, дальше Ливия и Мировой океан. Эти грузы отправляются ежемесячно.

«Сегодня мы говорим о том, как сделать так, чтобы через Казахстан больше грузов шло в Китай. Сегодня мы и об этом говорили. Поэтому у нас широкая повестка сотрудничества. Повторюсь, мы это делаем на регулярной основе», — уточнил Алексей Текслер.