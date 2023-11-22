В Москве на ВДНХ проходит международная выставка-форум «Россия». Ее организовали по поручению президента РФ Владимира Путина.
На выставке представлены все 89 регионов страны, федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства. Они демонстрируют свои достижения.
Выставка стартовала в День народного единства, 4 ноября 2023 года, и продлится до Дня космонавтики 12 апреля 2024 года.
Фотокорреспондент информагентства «Первое областное» побывала на масштабном форуме в рамках Дня Челябинской области 22 ноября 2023 года. Посмотрите, с каким размахом проходит это событие!