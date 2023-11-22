На ВДНХ в Москве проходит выставка «Россия»

Все 89 регионов страны представляют свои достижения

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В Москве на ВДНХ проходит международная выставка-форум «Россия». Ее организовали по поручению президента РФ Владимира Путина.

На выставке представлены все 89 регионов страны, федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства. Они демонстрируют свои достижения.

Выставка стартовала в День народного единства, 4 ноября 2023 года, и продлится до Дня космонавтики 12 апреля 2024 года.

Фотокорреспондент информагентства «Первое областное» побывала на масштабном форуме в рамках Дня Челябинской области 22 ноября 2023 года. Посмотрите, с каким размахом проходит это событие!