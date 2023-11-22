Алексей Текслер в Москве дал старт регистрации на Парижский полумарафон в Челябинской области

Мероприятие всероссийского масштаба пройдет 2 июня 2024 года в Нагайбакском районе

Сегодня, 22 ноября, на выставке-форуме «Россия» в Москве был дан старт регистрации участников на Парижский полумарафон-2024, который пройдет 2 июня 2024 года в Челябинской области. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Текслер, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и управляющий партнер агентства Newman Sport, основатель серии соревнований по триатлону Владимир Волошин, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В следующем году Парижский полумарафон в Нагайбакском районе Челябинской области пройдет в восьмой раз. И если на первых состязаниях это были легкоатлетические забеги областного масштаба, то со временем дорос до статуса всероссийского и даже международного масштаба.

«У нас много интересных событий, одно из них привлекает как спортсменов, так и любителей, — это Парижский полумарафон. Я хотел бы поблагодарить ребят, которые помогают нам организовывать это замечательное событие, в первую очередь, Юрия Борзаковского, олимпийского чемпиона, Владимира Волошина. Всех приглашаю в Челябинскую область на Парижский полумарафон», — сказал Алексей Текслер.

Парижский полумарафон, появившийся в Нагайбакском районе в 2016 году, уже вышел за пределы района и области, на него приезжают участники со всей России. В прошлом году в нем приняло участие более 2 тысяч человек.

«Два года назад я в первые приехал на Парижский полумарафон. Знаете, это стоит ощутить, стоит пробежать эти дистанции: и 21 километр, и десятку. Желательно приехать с семьей, с детьми, потому что есть детские забеги. Я вас уверяю, что вы получите максимальное удовольствие от самого забега и от того, что вы увидите в Челябинской области — это просто неимоверная красота!», — добавил Юрий Борзаковский.

Уже известна дата проведения Парижского полумарафона-2024. Он пройдет 2 июня 2024 года. В этом году на старт легкоатлетических забегов вышли около двух тысяч любителей бега, а село Париж посетило около 5 тысяч гостей.