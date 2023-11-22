В Москве презентовали медали зимней Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов

Главные старты соревнований пройдут 9—18 февраля в Челябинской области

Сегодня, 22 ноября, на выставке-форуме «Россия» в Москве были презентованы медали, которые будут вручать победителям и призерам зимней Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. Главные старты соревнований, а также церемонии открытия и закрытия спартакиады пройдут в Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В презентации медалей приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Благодарим Урал и Челябинскую область за гостеприимство, за высокие стандарты подготовки спартакиады. Спартакиада — это дань уважения нашему прошлому, эти состязания были великим событием в Советском Союзе. Спартакиада — это взгляд в будущее, потому что мы увидим наших талантливых ребят, резерв нашей сборной, будущее поколение, которое будет прославлять нашу великую родину и в России, и на мировых площадках»,— отметил Олег Матыцин.

Вторая по счету Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов является главным спортивным событием в стране. Она пройдет в сжатые сроки, с 9 по 18 февраля, в пяти регионах по 14 видам спорта. При этом основная часть соревнований, в том числе церемонии открытия и закрытия спартакиады, пройдут в Челябинской области. Наш регион проведет состязания по семи дисциплинам.

«У нас спортивный регион, мы успешно проводим чемпионаты России, старты по летним видам спорта, по легкой атлетике. Очень любим зимние виды спорта, у нас есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований самого высокого уровня. В феврале мы проведем спартакиаду лучших спортсменов в 5 муниципалитетах: Миассе, Кусе, Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Мы развиваем материально-техническую базу, занимаемся детско-юношеским спортом и спортом высоких достижений, чтобы нашим детям было куда стремиться»,— акцентировал внимание Алексей Текслер.

Каждый комплект медалей изготовлен в художественном стиле златоустовской гравюры на металле. Лучшие мастера ведущего оружейного предприятия Златоуста создали неповторимые медали для участников Всероссийской зимней спартакиады. Каждая из них представляет собой высокохудожественное изделие, покрытое золотом, никелем и медью и не подверженное влиянию времени. Классическая круглая форма медалей исторически связана со знаменитыми олимпийскими призами.

Южный Урал примет основные спортивные состязания спартакиады. В пяти городах региона соберутся участники в 8 видах спорта — сноуборд, фристайл, горные лыжи, биатлон, фигурное катание на коньках, хоккей, конькобежный спорт и шорт-трек. Все соревнования пройдут на спортивных объектах, принимавших крупные международные турниры.

Напомним, что накануне в Челябинске на Кировке была установлена стела с обратным отсчетом времени до старта Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов. А мы ранее подробно рассказали о важности предстоящего события.

