На месте недостроенного Конгресс-холла построят новый концертный зал

Об этом Алексей Текслер рассказал в интервью 74.ru



Губернатор подчеркнул, что новый объект станет культурным центром Челябинской области, включающим и Дворец бракосочетаний. О том, что проект нового концертного зала сейчас находится на стадии разработки, «Первому областному» информагентству рассказал и министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин: «Рабочая группа пришла к выводу, что места лучше, чем площадка непостроенного Конгресс-холла, нам не найти. Шикарное место, центр города, грамотно продуманная логистика. Возможно, новый проект будет не такой грандиозный, но столько же функциональный. Этакое «Зарядье-2».

Министр предположил, что первоначальный проект «Крыльев», скорее всего, будет переделан, и пока сложно говорить о том, что в нем останется, но выразил уверенность, что новый концертный зал на две тысячи мест в новом культурном центре обязательно будет. Как неофициально подтвердили нам источники во властных структурах, разработка нового объекта на месте недостроенных «Крыльев» действительно началась. По предварительной информации, там разместится и просторный выставочный зал, и гостиницы, и ресторанчики, как планировалось ранее, но «пока еще рано говорить о чем-то конкретном».