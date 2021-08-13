Как выглядит новая набережная в Челябинске за неделю до сдачи

Мы опробовали батут, спустились к воде и попытались оценить оставшийся фронт работ

В Первом областном информагентстве к процессу строительства новой набережной относятся с особенным пристрастием: будущая прогулочная зона вдоль Миасса и сквер Искусств находятся прямо под окнами редакции. Для нас стройка года — своего рода японский садик. В перерывах мы наблюдаем, как рабочие возят тележки с грунтом, укладывают плитку, рыхлят землю, меняют колесо трактора или обедают, развернув салфетки на коленях.





До открытия Арт-сквера и набережной остается неделя. Строители завершают установку качелей и детского городка, сваривают последние секции ограждений вдоль реки и готовятся высаживать деревья и многолетние цветы. Мы решили поближе посмотреть, сколько работы осталось: в тоннах, плитках, болтах и саженцах. Вместе с нами по площадке прошлись Александр Уваров, заместитель руководителя проекта ООО «Строймеханизация» и архитектор Татьяна Рябухина из «УралДорПроекта».





Основные силы сейчас брошены на сквер Искусств и детскую площадку: тут поднимают уровень почвы в клумбах, монтируют детские аттракционы. Таких игровых объектов в Челябинске не найти: беговое колесо, толстые качели из каната, семиметровая горка, большая песочница, паутина, медведь со скальными зацепами для лазания. И даже огромный корабль!

Поставщики самые разные: Тольятти, Екатеринбург, Франция, Германия, Чехия и Польша.







Особенно удивляют два объекта: встроенные прямо в площадку батуты и творческая инсталляция для создания копий. Еще один уникальный для Челябинска кусочек сквера — своеобразная музыкальная гостиная: поставят уличные барабаны вроде тамбуринов и звенящие трубы (напомним, подобный музыкальный сквер появится и на Северо-Западе, но, скорее всего, только в 2022 году).

Батутов два, они огорожены прорезиненным покрытием, выдерживают взрослого человека (до 90 кг). Вот этот черный квадратик на переднем плане — не колодезный люк, а тот самый батут

Эту штуку нужно объяснять на пальцах. Прислоняетесь к штырькам сами или вдавливаете их руками. И на обратно стороне вылупляется ваш силуэт или надпись, или что вы там задумали



— Минуточку, а где тут дорожка вдоль игровой зоны, вы ее засыпали? — Татьяна Рябухина подходит к краю тротуара и останавливается у будущей клумбы.

— Нет-нет, мы идем строго по проекту, дорожка вот тут будет, уже выложили бордюры, а этот грунт перенесем на соседнюю клумбу, — Александр Уваров тут же сверяется с бумагами. — Правда, пришлось отказаться от монолитных лавочек, скамейки приедут как на Арбате, бетонные.

Там, где сейчас стоят баки с водой и очередь грузовиков, будет стеклянный лес: специальные панели с гравировками в виде деревьев и подсветкой. Они будут расположены на расстоянии полуметра друг от друга, и вечером каждый челябинец сможет прогуляться по такому мистическому лесу.



Со стороны дороги сквер будет скрыт деревьями и кустарниками, но никаких заборов и живых изгородей. Да и вообще массивных ограждений вокруг набережной и сквера возводить не будут.

«Естественным буфером между улицей Труда и сквером будет линия деревьев, а еще гранитный фундамент с двухметровыми буквами „Арт-сквер“. Мы не хотели делать глухой забор, чтобы сохранить перспективу, открыть вид на сквер со стороны улицы», — Татьяна Рябухина указывает на полоску земли, усыпанную скальной породой и галькой.





Когда проект только представляли горожанам, в списке пород деревьев указывались хвойные и дубы. Теперь от дубов решили отказаться в пользу более быстрорастущих ив и лип. Трехметровые деревья высадят сегодня. А в ближайшие пару дней довезут несколько видов елей. Все деревья из местных питомников и питомников Екатеринбурга, Уфы, Тольятти, адаптированы к климату и почве.

Для больших деревьев уже готовы ямы с грунтовой подушкой



«Считается, что благоприятный период для высадки хвойных деревьев — осень. Но уже сейчас видно, что из-за аномально жаркого мая программа природы сбилась на месяц примерно, смотрите — листва на деревьях уже желтеет. Поэтому мы высадим деревья сейчас и, уверен, все будет в порядке. Тем более что мы будем их поливать весь период сокостояния — то есть до середины сентября», — рассказывает Константин, отвечающий за озеленение всей площадки будущей набережной и сквера.

Вдоль линии воды появятся вазоны с многолетними цветами, лавочки и качели будут стоять среди деревьев — места для них уже размечены. На клумбах будут многолетние цветы, можжевельники.

Сложные участки газона вокруг детских площадок укроют специальным гибридным покрытием, в котором секциями растет настоящая трава и искусственная. Такие газоны выглядят прилично даже когда их хорошенько вытоптали — пока растет новая трава, цвет поддерживает искусственная



Дорожки выложены маленькими плитками, а основная часть набережной — большими гранитными блоками 600 на 300, толщиной 8 сантиметров. Каждая плитка термически обработана, чтобы текстура была чуть шершавой, это делает покрытие безопасным в осенне-весенний период.





Плиты укладываются на подушку из цемента и песка. Такая технология позволяет создать очень прочную и ровную поверхность. Каждый гранитный блок перед укладкой проверяют на наличие дефектов и трещин. Скейтеры и самокатчики будущей набережной не страшны.





Мы идем вдоль Миасса, по узкой, прогулочной части набережной. Здесь установят качели, высадят деревья, а посередине установят вазоны, чтобы разграничить пешеходную аллею и дорожку для велосипедистов.

Для разделения потоков на набережной выставят вазоны и смонтируют знаки. Правда, на прогулочном маршруте от Алого поля до памятника Курчатову тоже выделили велозону. Но в сумерках пешеходы, велосипедисты и самокатчики знаки игнорируют и буквально связываются в плетеную нить







Тут же оборудован спуск к Миассу. Мы стоим чуть выше воды — река цветет, а меж зарослей ряски и водорослей плавают не совсем здоровые рыбы.

«Отец мне рассказывал, что тут и щук ловили, и раков. И бобры жили, вон прямо у опоры моста. Возможно, если город задастся целью облагородить Миасс, насыпать в центре остров, как это было в давние времена...» — Александр Уваров оглядывается на водную гладь.

Его прерывает один из рабочих, тут же взвизгивает плиткорез и все вокруг заволакивает пылью.





Один из входов на набережную — напротив улицы Цвиллинга. Рабочие уже снесли ворота, шлагбаум филармонии и открыли вид на реку. Рядом косится бетонный забор. За ним скрывается еще одна проблема: сам забор и территория за ним — федеральная, принадлежит каким-то силовым структурам. И сделать красивый забор к открытию набережной просто не выйдет.



Неприглядный бетонный забор слева прикроют баннерами

Отрезок набережной у филармонии — любимый у рабочих. И одновременно очень сложный. Здесь и сейчас слышны звуки музыки — в одном из помещений красивого здания разыгрывается духовой оркестр.

Еще в 2020 году стройка остановилась из-за старинной стены на набережной. По оценкам историков, кладке около 170 лет, она рассказывает о культурном слое Челябинска XVIII века.



Вот так выглядела свежевыкопанная стена

По заверениям краеведа Юрия Латышева, в архивах были обнаружены фотосвидетельства и рисунки челябинских художников, на которых каменная кладка огораживает благоустроенную набережную, а линия Миасса подходит вплотную к стене.

Сейчас объект находится под контролем комитета по охране культурного наследия. А у комитета дорожного хозяйства даже договор заключен со специальным центром «Астра», который следит, чтобы старинную набережную не разрушали.

Неприкосновенность древних стен доставляет ООО «Строймеханизация» немало сложностей. Отреставрировать кладку нельзя, включить в архитектурный ансамбль не представляется возможным. Согласно предписаниям, каменную кладку следует обсыпать песком и... все. Под воздействием ветра и дождей известковый раствор, скрепляющий кладку, рассыпается и стена потихоньку рушится.







В дальнейшем планируется соединить новый участок набережной с тем, что построен вдоль Исторического музея. Для пешеходов логистика пока не ясна: чтобы попасть к музею, нужно подняться с новой набережной, пройти вдоль филармонии до светофора, пересечь Труда, потом Кирова, потом снова Труда. По замыслу администрации Челябинска, два прогулочных маршрута соединят тоннелем. Есть одно большое но...





Линия новой набережной проходит выше, к филармонии плиточная аллея снижается, чтобы упереться в декоративную арку моста. И весной этот участок топит. Сильно. Гипотетический тоннель будет залит водой весь период половодья. Чтобы убрать отсюда воду — нужно убрать Миасс подальше от берега, сузить его. Как? Очень долго и дорого.

У самой линии моста на гранитных плитах валяется мусор



«Мы ежедневно здесь собираем бутылки, пакеты, прочую ерунду. Челябинцы идут по мосту и просто бросают мусор вниз», — качает головой Александр Уваров.





Работы на набережной идут с раннего утра и до позднего вечера. Чтобы сдать объекты в срок, приходится вертеться. Усложняет все маленькая, даже крошечная рабочая территория. Стройматериалы приходится хранить на уже уложенном граните. А на въезде в зону разгрузки одновременно толпятся несколько грузовиков. И пока они паровозиком не доставят свои грузы (у кого-то в кузове скамейки, у кого-то чернозем, а третий привез воду) — за следующей партией не поедут.

Этот белый мишка — маленький детский скалодром



И уже из окна редакции мы видим, как на маленьком клочке призмы (технической дороги) разворачивается здоровенный самосвал, который привез зелененькие ивы и липы. Семь дней, у вас осталось семь дней.