В Челябинске появится метротрамвай

Незавершенный метрополитен решено интегрировать в действующую сеть рельсового электротранспорта

13 мая на заседании комиссии по региональному развитию правительства РФ было принято решение о выделении Южному Уралу инфраструктурного кредита на завершение строительства челябинского метрополитена и интеграцию его в трамвайную сеть города. Губернатор Алексей Текслер лично представил метро-проект руководителю комиссии, вице-премьеру Марату Хуснуллину, сообщает пресс-служба губернатора.



Напомним, строительство Челябинского метрополитена — история, начавшаяся еще во времена СССР. В 2010 году работы по его прокладке были прекращены из-за отсутствия финансирования. Теперь дело сдвинется с мертвой точки, но метро предстанет перед челябинцами не в том виде, какой предусматривал советский проект. Новая программа завершения строительства челябинской «подземки» предполагает использование метротрамвая с интеграцией в существующую трамвайную сеть. Также правительственной комиссией поддержаны проекты модернизации трамвайной и троллейбусной системы в Челябинске.

«Метротрамвай — это новое качество городской среды, градостроительства, новый этап развития общественного транспорта в регионе. В части эффектов, о которых я хотел бы сказать, — это увеличение деловой активности, строительства жилья, повышение транспортной мобильности, улучшение экологической ситуации, прямой рост налоговых поступлений», — прокомментировал решение комиссии Алексей Текслер.

Марат Хуснуллин поддержал челябинского губернатора.

Напомним, решение о развитии метро-проекта в Челябинске было озвучено президентом Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», комиссия по региональному развитию 13 мая одобрила проекты четырех субъектов Федерации — Нижегородской, Курской и Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Эти регионы получат до конца 2023 года не менее 500 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов.

Сама идея инфраструктурных кредитов на решение конкретных проблем российских регионов была ранее представлена президенту Алексеем Текслером как руководителем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».