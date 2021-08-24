В Челябинском театре оперы и балета сезон откроется премьерой и юбилейным балом

Новый спектакль и праздничное гала-шоу поставят лучшие театральные мастера страны

Челябинскому театру оперы и балета имени Глинки в этом году исполняется 65 лет. В честь юбилея от города театру выделили несколько грантов на поддержание солистов и всего коллектива сотрудников, а попечительский совет обеспечил ремонт оркестровой ямы и открытие необыкновенного театрального музея.





Ремонтные работы в оркестровой яме уже закончены, музейный проект в самом разгаре. Накануне первой репетиции директор театра Владимир Досаев провел экскурсию для Вадима Евдокимова, заместителя губернатора, и журналистов Первого областного информагентства.

Новые бархатные бортики, уникальный дирижерский пульт, необычные пюпитры — оркестровое пространство капитально преобразилось впервые за тридцать лет. Благодаря изменениям теперь звук из ямы будет ровнее, свет не помешает драматическому мраку на сцене, а музыкантов совсем не будет видно.





Театральный музей откроется к юбилею — 1 октября. На третьем этаже здания развернут несколько интерактивных зон, где можно будет узнать историю театра, увидеть костюмы героев разных спектаклей, изучить особенности конструкции сцены и посмотреть фрагменты балетов и опер, которые играли в театре много лет назад. А еще примерить на себя яркий грим и парики, как «маску» в Instagram.

«Мы находили в архивах театра разработки еще 60-х годов, с идеей музея. Я сам давно хотел создать музей при театре, мы рассматривали разные варианты исполнения. Сложно было найти партнера, который согласился бы работать в таком маленьком помещении. Наш музей будет интерактивный, интересен и взрослым и детям», — делится планами Владимир Досаев.



Проект музея из презентации агентства - подрядчика

Вадим Евдокимов высоко оценил театральные новшества и отметил, что театр оперы и балета получит не только 17 млн рублей грантовой поддержки солистов, в бюджете запланированы «постановочные» — средства на премьеры и гастрольные проекты театра.

Владимир Досаев планы раскрывает осторожно, постоянно ссылаясь на нестабильную эпидемиологическую обстановку. Если заболеваемость COVID-19 пойдет на спад и Россию вычеркнут из «красных списков», труппа театра отправится на европейские гастроли. С 5 ноября лучшие постановки челябинской оперы будут представлены в Германии, Бельгии, Нидерландах, Франции. К выезду готовятся больше сотни человек — солисты, музыканты, технические работники. А пока труппы не будет, в стенах сыграют несколько гастрольных спектаклей звезды Большого театра. Кроме того, до Нового года на челябинской сцене состоится сразу несколько премьер, а весной горожане будут приветствовать иностранные постановки в Челябинске. Это все Владимир Досаев озвучивает с известной долей осторожности.

«Я гарантированно вам могу рассказать наши планы на первые недели октября. Мы откроем новый музей 1 октября, 2-го и 3-го ждем зрителей на премьеру потрясающей оперы Верди «Бал-маскарад», 7 октября — гала-концерт в честь юбилея, а 10 октября — премьера восстановленного спектакля «Жизнь за царя». А вот после этого — поговорим про весь сезон», — улыбается Владимир Досаев.





«Бал-маскарад» — крупнейшая постановка челябинской оперы за последние годы. К созданию привлекли лучших российских специалистов. Место режиссера занял Иркин Габитов. Он поставил больше десятка гастрольных спектаклей для Мариинского театра, которые очень тепло и живо приняли даже в Японии и Баден-Бадене. В послужном списке Габитова уже есть один «Бал-маскарад», созданный специально для выступлений Мариинского театра на Кипре. На челябинской сцене Иркин Габитов работает впервые, зато поставит сразу и премьерный спектакль, и гала-шоу в честь юбилея театра.

Художник-постановщик и художник по костюмам одновременно — Вячеслав Окунев, один из главных театральных художников страны (его видение классики можно наблюдать на сценах Мариинского, Михайловского, Большого театров, новосибирского НОВАТа, Королевского театра Глазго, Национальной оперы Греции, этот список бесконечен). Уже сейчас в мастерских шьются костюмы по его собственным эскизам. А в одной из художественных мастерских Челябинска (той, что раньше именовалась «Арт-квартал») готовят фантастические декорации из стеклопластика, дерева и пенополиуретана.





«Бал-маскарад» — мистическая и даже детективная опера Верди, наполненная трагизмом, любовными ариями и блеском придворных балов. Остается только догадываться, в каких красках и тонах великую оперу челябинцам представит Иркин Габитов. Общеизвестно, что в Мариинском театре очень любят 3D-технологии, а сам маэстро ставит оперное действие превыше эффектов.

Вторым и очень знаковым премьерным спектаклем в театре имени Глинки станет восстановленная трехчастная опера «Жизнь за царя». Постановка на музыку Глинки много лет считалась титульной для челябинского театра — в масштабном действии занято более ста артистов: солисты оперы, хор, балет и миманс (профессиональная массовка). В грандиозном заключительном действии с оркестром работают сразу два режиссера, а еще в разгар сюжета на сцене появляется… лошадь! Режиссеру Андрею Сергееву удалось развернуть совершенно царский спектакль, вернуть повествование в исходное русло — в советское время «Жизнь за царя» была сильно переписана. За основу либретто была взята первоначальная версия оперы, написанная бароном фон Розеном и высоко оцененная Пушкиным.





Необычные режиссерские ходы, роскошь декораций и костюмов (наряды изготовлены по старинным лекалам и расшиты иконами, кружевом, жемчугом и каменьями) привели в восторг даже великую княгиню Марию Романову, которая приезжала в Челябинск в 2012 году специально на премьеру.

На юбилейный концерт театра в 2021 году княгиня не приедет. Зато будут высокие гости из Челябинска и других городов. А там и до европейских гастролей недалеко.