Отопление в Челябинске дадут на следующей неделе

Старт отопительного сезона запланирован на первые числа октября.

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Компания «УСТЭК-Челябинск» накануне получила от администрации Челябинска паспорт готовности к отопительному сезону на 2020-2021 годы. Это значит, что все сети проверены и уже готовы подавать тепло в городские многоквартирные дома и социальные объекты. Но когда же жители наконец ощутят это тепло? Дату назвали в пресс-службе компании.

«Старт отопительного периода в Челябинске запланирован на первые дни октября. Точная дата будет зависеть от температурных значений, сложившихся в регионе. Условием для подачи отопления является среднесуточные значения термометра ниже восьми градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. Решение о старте отопительного периода принимает глава города»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Как отметил генеральный директор компании Игорь Рындин, несмотря на пандемию коронавируса, в этом году был проведён большой объём работ по ремонту тепловых сетей, модернизации котельных и теплотехнического оборудования. Объём инвестиций составил более 1 миллиарда рублей.

«В межотопительный период были заменены 22 участка тепловых сетей суммарной протяженностью по каналу 6 километров, проведена внутритрубная диагностика отдельных участков с помощью робототехнического комплекса. На котельных установлены источники бесперебойного питания, чтобы при кратковременных просадках напряжения во внешней электросети не останавливалась работа котлов. Проведён текущий ремонт котельных, центральных тепловых пунктов, а также обязательные мероприятия по обслуживанию электродвигателей, насосов»,— добавили в пресс-службе компании.

Кроме того, персонал компании прошёл необходимую профессиональную аттестацию в преддверии начала отопительного сезона.